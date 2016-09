Jon Favreau dirigirá una nueva versión en acción real de "The Lion King"

Después de arrasar en la taquilla mundial con la modernización del clásico "The Jungle Book", el cineasta Jon Favreau se atreverá a continuación con una nueva versión, en acción real, de "The Lion King" (1994), informó la edición digital de Variety.

Favreau, director de éxitos comerciales como "Iron Man" y "Iron Man 2", confirmó recientemente que también desarrollará una secuela para "The Jungle Book", aunque por el momento el estudio Disney no ha desvelado las fechas de estreno para ninguno de esos proyectos.

El estudio ha confirmado la noticia y ha adelantado que la nueva versión de "The Lion King", mantendrá algunas de las canciones de la cinta original que alcanzaron gran popularidad, como "Hakuna Matata" o "Can You Feel the Love Tonight?".

La obra de 1994, dirigida por Roger Allers y Rob Minkoff, se mantuvo como la cinta de animación más taquillera de la historia durante 16 años hasta el estreno de "Toy Story 3" en 2010.

El filme, ambientado en la sabana de África, narraba de forma alegórica el paso de la niñez a la edad adulta a través de los ojos de un pequeño león, Simba, que vive a la sombra de su padre, el rey Mufasa, aunque pronto debe enfrentarse a la muerte de su progenitor y recuperar su reino de las garras del malvado tío Scar.

"The Lion King", que también cuenta con una exitosa adaptación teatral en Broadway, ingresó en su momento 968 millones de dólares en todo el mundo. En 2011, además, regresó a las salas de cine con una reconversión en 3D.

Favreau viene de recaudar 965,8 millones de dólares en taquilla con "The Jungle Book".