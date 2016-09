Activistas reclaman en Bolivia por la despenalización del aborto

Exigen que en las reformas al Código Penal se eliminen los tres artículos que sancionan persiguen y criminalizan a las mujeres que abortan.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos se manifestaron ayer en La Paz para reclamar que no se criminalice a las mujeres que interrumpen un embarazo y para exigir la abolición de la figura legal de la penalización del aborto. Exigieron que en el contexto de las reformas al Código Penal se eliminen los artículos que sancionan, persiguen y criminalizan a las mujeres que abortan.

A propósito del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, decenas de personas marcharon ayer por las calles paceñas bajo el lema "Estado laico, decisiones libres", en reclamo de un aborto seguro para las mujeres y de su derecho a decidir.

La activista Nora Fernández de la llamada "Campaña 28 de septiembre por la despenalización del aborto", declaró a Efe que todo el "aparato estatal" condena a las mujeres que abortan pero ellas están trabajando para conseguir una reforma legal.

"Es un problema de salud pública porque no hay dónde pueda ir una mujer con todas las garantías de que no se va a morir por un aborto mal practicado y también un problema de justicia social porque se mueren las mujeres que no tienen recursos" agregó Fernández.

El aborto es ilegal en Bolivia excepto en casos de violación, incesto, estupro o si existe riesgo para la vida de la mujer.

En febrero de 2014, el Tribunal Constitucional resolvió no despenalizar el aborto, aunque eliminó la obligatoriedad de contar con una resolución judicial para poder interrumpir un embarazo bajo los supuestos admitidos por la ley.

Otra activista de la "Campaña 28 de septiembre", Miriam Suárez, dijo a Efe que no son un grupo de mujeres abortistas, pero no pueden cerrar los ojos a la realidad.

"Nosotras estamos defendiendo el derecho de las mujeres a no ser perseguidas, criminalizadas, exigiendo que quiten del Código Penal la figura de la penalización del aborto", agregó Suárez.

Según la Secretaria Ejecutiva de la organización Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, en el país andino al menos 40.000 mujeres abortan de forma clandestina cada año.

Investigaciones de las organizaciones de la defensa de mujeres también señalan que 3 de cada 5 bolivianas han interrumpido un embarazo al menos una vez en su vida y que cada día en el país se realizan entre 120 y 180 abortos.

Mientras la activista Patricia Brañez sostuvo que "ee estima que cada año 46 millones de mujeres alrededor del mundo recurren al aborto inducido para terminar con un embarazo no deseado y en Bolivia cada año se registran 80 mil abortos clandestinos", aseguró.

Según la activista, la magnitud del problema exige medidas radicales y en caso de Bolivia "exigimos la despenalización del aborto, lo que implica que en el debate del Código Penal se eliminen los tres artículos que sancionan, persiguen y criminalizan a las mujeres que abortan. Todas las competencias relativas al aborto deben pasar a ser tuición exclusiva del Ministerio de Salud", puntualizó.