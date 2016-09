Un guionista del cómic "Wonder Woman" asegura que la superheroína es "queer"

El guionista del cómic de "Wonder Woman" Greg Rucka aseguró en una entrevista que la famosa superheroína es "queer", un amplio término promovido por la teoría LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales) para acoger a cualquier persona que no se identifica como heterosexual.

En una amplia conversación publicada por el medio especializado Comicosity, Rucka dijo que Wonder Woman sí es "queer" en respuesta a una pregunta del periodista que definía el término, aunque no de manera exclusiva, como "el interés romántico y/o sexual hacia personas del mismo género".

El guionista basó su respuesta en la sociedad utópica que plantea Themyscira, la tierra en la que viven las amazonas de "Wonder Woman" y que, según su opinión, se basa entre otros aspectos en la inclusión y la aceptación de la diferencia.

"Se supone que es el paraíso. Se supone que debes ser capaz de vivir felizmente. En un contexto en el que uno puede vivir de manera feliz y parte de lo que uno necesita para eso es tener una pareja, se supone que uno tiene la opción de tener una relación gratificante, romántica y sexual. Y (en Themyscira) las únicas opciones son mujeres", argumentó Rucka.

El guionista explicó que las convenciones sociales, tal y como las entendemos, no existen de la misma forma en ese mundo imaginario: "Una amazona no mira a otra y le dice: ׳Tú eres gay׳. No lo hacen. El concepto no existe".

No obstante, sí aclaró que, tal y como decidió abordar "Wonder Woman" junto a la dibujante Nicola Scott, la superheroína ha tenido "obviamente" relaciones y se ha enamorado de mujeres en el pasado.

"Wonder Woman" es una de las historias más populares de DC Comics y llegará a la gran pantalla en la piel de la actriz israelí Gal Gadot con la esperada película "Wonder Woman", que se estrenará en junio de 2017.

Gadot interpretó por primera vez el personaje de Wonder Woman, también conocido como Diana Prince, en un rol secundario de la película "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016) y también aparecerá en "Justice League", que aterrizará en los cines en noviembre de 2017.