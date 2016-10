Ministra Paco rehuyó interpelación de UD pedirán su aprehensión

Para la anterior semana, viernes 30 de septiembre, se fijó día y hora para que la ministra de Comunicación, Marianela Paco, comparezca ante el plenario de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la bancada de Unidad Demócrata planteó interpelación por que no era satisfactoria la explicación sobre "gastos excesivos de millonarias sumas de dinero para publicidad informativa, cuando en realidad constituye gastos para afanes propagandísticos para el Gobierno y además sin licitación pública por los montos que se pagó", señalaron los diputados Gonzalo Barrientos, Wilson Santa María.

Su incomparecencia constituye desobediencia al Órgano Legislativo con la intencionalidad de evadir respuestas sobre cuánto del presupuesto asignado se gastó, pues el año 2011 su presupuesto era de Bs 74 millones, el año 2012 de Bs 150 millones, el año 2013 de Bs 183 millones, el año 2014 de Bs 649 millones, el año 2015 de Bs 552 millones y el año 2016 de Bs 489 millones, los motivos por los que se asignó nuevas fabulosas sumas a ese Ministerio que son dinero del pueblo, de los contribuyentes que pagan impuestos, manifestaron.

Consideramos que el Gobierno tiene obligación de hacer obras, pues administra dineros del pueblo, reiteramos, los gobernantes no ponen dinero de sus bolsillos, por tanto los spots, jingles e impresos pagados, no son "informativos", son "propagandísticos con objetivos políticos, constituye injerencia en la labor imparcial de los periodistas de los diferentes medios de comunicación social, el hacer publicidad con fines informáticos", representa invasión a la labor imparcial de los periodistas que en espacios noticieros hacen conocer los hechos, de fuentes fidedignas, oportunas, para ese cometido, señalaron parlamentarios de la bancada de Unidad Demócrata.

Los diputados nacionales, Gonzalo Barrientos Alvarado, Wilson Santa María, Lourdes Millares indicaron que el primer informe oral no fue convincente, menos comunicacional, por cuanto con los fabulosos millones de bolivianos que se eroga en "solicitadas propagandísticas del Gobierno, bien podía haberse atendido los requerimientos de todos los sectores sociales".

Sostuvieron, que la ministra Paco no explicó a qué se refiere al decir "publicidad" con contenido "informativo", confunde afán propagandístico con contenido partidario y objetivos políticos, la ministra Paco debía haber explicado por qué después que pasaron dos o cinco meses o años, de obras entregadas, en solicitadas pagadas, se hace propaganda política para el Gobierno sobre obras que es su deber, obligación, efectuar.

"La ministra Paco, en fecha en que debía concurrir a la Interpelación, se fue a Sucre señalando que estaba enferma, sin mostrar ningún certificado médico que acredite esa excusa".

Mientras el Gobierno sostiene que la situación económica de Bolivia es preocupante, por la baja de los precios internacionales de los minerales y del barril de petróleo, la ministra Paco gasta millones de bolivianos en afán propagandístico político sectario para intentar posesionar la imagen del Presidente y del Vicepresidente, venida a menos, por que el 21 de febrero, pese a ser los jefes de campaña de su reelección, así como los dirigentes de los sectores sociales, COB-Conelcam, Csutcb, perdieron, ganó el NO a la modificación de la Constitución y por ende NO a la reeeleción presidencial, enfatizaron.

Los congresistas indicaron que es alarmante que la ministra no haya hecho conocer los monto reales de los pagos, como si el pueblo no tuviera memoria de hechos de corrupción que se generaron en otras entidades por el mal uso de dineros, hace pensar a los bolivianos que algo irregular está ocurriendo con los dineros que utiliza el Ministerio de Comunicación, en propaganda en las que no se duda en mostrar imágenes de niñas y niños de escuelas rurales, se los muestra como si fueran adherentes al partido de Gobierno, lo cual está prohibido por el Código Niño Niña y Adolescente.

Acotaron que siendo la interpelación un recurso constitucional "no se descarta que se pida al Fiscal Departamental expida orden de aprehensión contra Marienela Paco para ponerla a disposición del plenario legislativo. El artículo 17 de La Ley orgánica del Ministerio Público y el Art. 218 del Código de Procedimiento Penal, por analogía, se puede aplicar a la Ministra por desobediencia a mandato constitucional", concluyeron.