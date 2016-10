Tecnología

Google presenta Pixel y lanza una "familia" de productos propios

El gigante tecnológico Google presentó ayer durante una conferencia en San Francisco (California) una "familia" de productos propios, abanderada por el nuevo teléfono inteligente Pixel y el lanzamiento de los cascos Daydream View para realidad virtual.

Pixel fue, sin duda, el producto estrella del evento.

Rick Osterloh, vicepresidente de hardware de la empresa, alabó el diseño de los nuevos dispositivos de Google ("cuentan con una personalidad y un aspecto únicos") y explicó que llevan instalada por primera vez la función Google Assistant y que trabajarán con realidad virtual gracias a la incorporación de los cascos Daydream.

Además, recalcó que la cámara de los Pixel es la mejor que se haya empleado en un "smartphone" (posee un 89 en el registro DxOMark, el más alto jamás logrado), ya que, entre otras propiedades, gestiona automáticamente la exposición de las imágenes, incluso aquellas con escasa luz.

Asimismo, destacó que estos teléfonos, que funcionan con el sistema operativo Android 7.1 Nougat, dispondrán de un almacenamiento ilimitado (sin pérdida de calidad) y llevarán instalada la aplicación para videollamadas "Duo", similar a FaceTime de Apple.

Los dispositivos, descritos como los primeros teléfonos hechos por Google "por dentro y por fuera", vienen en dos tamaños: el Pixel contará con una pantalla de 5 pulgadas, mientras que la del Pixel XL será de 5,5 pulgadas. Ambos dispondrán de baterías de alto rendimiento con carga rápida (hasta 7 horas tras una carga de 15 minutos).

Ambos cuentan con un procesador Snapdragon 821, 4GB de memoria RAM, opción de 32GB o 128 GB de espacio, resolución de 1080p, cámara trasera de 12 megapíxeles, conector para auriculares de 3,5mm y lector de huellas dactilares.

Están disponibles en tres colores: Quite Black (bastante negro), Very Silver (muy plateado) y Really Blue (realmente azul, una versión limitada).

El precio en EE.UU. es de 649 dólares para el modelo de 5 pulgadas y ya se puede encargar con antelación, libre o vinculado a la compañía Verizon.

Durante la conferencia no se detalló cuándo llegará a España o Latinoamérica.

Sundar Pichai, consejero delegado de Google, inauguró la conferencia #madebygoogle repasando la trayectoria de la empresa y destacando la piedra angular de Google Assistant como clave en el entramado de los nuevos productos presentados.

"Es la herramienta para mantener una conversación natural entre los usuarios y nosotros. El objetivo es construir un Google personal para cada usuario", manifestó Pichai, quien hizo hincapié en la noción de que el futuro pasa por la inteligencia artificial.

Por eso subrayó la importancia de Google Assistant, la respuesta al Siri de Apple que irá "aprendiendo" y "mejorando" sus funciones a medida que el usuario emplee cada vez más esa herramienta, todo ello gracias a máquinas de "deep learning" que ayudan a desarrollar un aprendizaje óptimo.

Otras herramientas de las que se dieron detalles fueron el asistente de voz para el hogar Google Home (al precio de 129 dólares), Chromecast Ultra (emisión de televisión en resolución 4K y HDR, al precio de 69 dólares) o Google Wi-Fi (disponible en noviembre, 129 dólares por un dispositivo, 299 dólares por un pack de tres aparatos), el nuevo router que hará más accesible la conectividad en el hogar.

La otra gran novedad del evento fueron los cascos para realidad virtual "Daydream View" (a la venta en noviembre por 79 dólares en EE.UU.), que funcionarán para determinados teléfonos Android, incluidos los nuevos Pixel.

Con un aspecto diferente al de otros productos similares -con tela y adaptado para el uso con gafas-, los cascos emplean un mando para ayudar al usuario en el empleo de sus tareas, ya sea jugar a videojuegos o adentrarse en experiencias de realidad virtual.

Una de esas primeras experiencias será "Fantastic Beasts", de la saga Harry Potter, desarrollada en asociación con el estudio Warner Bros. Otras aplicaciones contarán con la colaboración de plataformas como Netflix, HBO y Hulu, hasta un total de 50 para finales de año.

Además, Google ha creado una versión en realidad virtual para algunas de sus propias aplicaciones, como YouTube, Google Photos o Street View.