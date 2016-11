Gobierno inspecciona el Illimani y asegura que no existen mineras chinas en la zona

El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, desmintió categóricamente ayer que en el nevado Illimani se vendría realizando alguna explotación minera, por parte de alguna empresa china.

Navarro aclaró también que los afluentes del Illimani nunca alimentaron de agua a la ciudad de La Paz.

"Inicialmente nos vemos forzados y obligados a hacer esta conferencia de prensa, porque los últimos días hemos asistido lamentablemente a una campaña de terrorismo verbal que busca utilizar la necesidad de hombres y mujeres con fines políticos", aclaró Navarro.

El ministro informó que el fin de semana se trasladó una comisión técnica a los alrededores del nevado Illimani y constató que no existen empresas mineras chinas en la zona, como se denunció mediante redes sociales.

Navarro aclaró también que los afluentes del Illimani nunca alimentaron de agua a la ciudad de La Paz.

"No existe una empresa china en actividad productiva, estas áreas concesionadas o en contrato no están en actividad productiva y tercero, el agua que consumen, si es que existiera actividad productiva, está en la cuenca del Illimani, que no suministra agua para el consumo de los hombre y mujeres que habitamos en la ciudad de La Paz.

La autoridad explicó que en las faldas del Illimani existen cuatro concesiones y dos contratos mineros otorgados por la antigua Superintendencia de Minas, pero dijo que sólo "los dos últimos contratos están vigentes hasta la fecha".

No obstante, aclaró que la inspección evidenció en la zona sólo dos campamentos mineros abandonados, uno de la empresa Comabol, a la que se negó su ficha ambiental para trabajar en la zona.

"Colindante al campamento abandonado se tiene una laguna, con bastante agua, y que no muestra contaminación, tercero, posteriormente se verificó en el sector este, otro campamento igualmente abandonado, siguiendo al sur, se encontraron seis bocaminas en las cuales no se evidencia actividad minera, y por último, hacia el suroeste se identificaron algunos socavones sin actividad minera", precisó.

Por otro lado, dijo que las fotografías captadas del Google Earth, que circulan por las redes sociales corresponden a la construcción de la nueva represa Hampaturi Alto, que demanda una inversión de 130 millones de bolivianos, y no a la supuesta empresa minera.

Navarro dijo que en el sector de Mururata sí operan las cooperativas regionales Bolsa Negra y Cerro Negro, que explotan wólfram, pero no se alimentan de los afluentes que llegan a La Paz.

Calificó que "malintencionadas" las versiones que circulan en redes sociales sobre supuestas empresas chinas en el Illimani, y dijo que esas afirmaciones tienen sus orígenes en la oposición, ya que el diputado de Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral, se encargó que divulgarlas.