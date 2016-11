Tecnología

Google: Usuarios de Internet tienen que saber distinguir las noticias falsas

El director de Marketing para Latinoamérica de Google, Miguel Alva, dijo en Panamá que son los propios usuarios de los buscadores de contenido y de las redes sociales los que tienen que aprender a "discernir" entre noticias veraces y falsas.

"En lo que se ha esforzado Google desde el inicio es que Internet sea democrático, que pueda haber contenido de todo tipo", ya sean portales de noticias o portales de humor, y "creemos que es el usuario el que tiene que discernir cuáles son esos sitios con mayor credibilidad", indicó a Efe Alva.

La publicación de noticias falsas "es parte del dinamismo del mercado y hay que dejar que el usuario sea quien decida" y quien descarte el contenido, añadió Alva durante el evento Google Think 2016, que se inauguró en la capital panameña.

Según el directivo, Google "nació hace 18 años como un espacio de apertura, de libertad de expresión" y con el objetivo de "organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible".

La pasada campaña electoral estadounidense, que se saldó con el inesperado triunfo del republicano Donald Trump, estuvo marcada por la publicación de noticias falsas en redes sociales y buscadores.

De hecho, un investigación de Buzzfeed realizada con la herramienta analítica Buzzsumo encontró que las 20 noticias falsas más populares de los últimos tres meses obtuvieron más de un millón de interacciones más en Facebook que las principales historias de medios como The New York Times, The Wall Street Journal o CNN.

Un segmento de la opinión estadounidense culpa a Facebook de los resultados electorales porque, en su opinión, haber permitido la publicación de bulos informativos ha influido en los electores.