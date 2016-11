Gobierno inspeccionó lagunas y contratará empresas extranjeras

El presidente Evo Morales sobrevoló y visitó las lagunas del sector de Palcoma para encontrar fuentes de agua que permitan la provisión de agua potable a los paceños; durante su visita, admitió que el problema tomó por sorpresa al Gobierno. Mientras, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, informó que el Gobierno nacional contratará empresas extranjeras para hacer estudios en la construcción de infraestructura que garantice la provisión de agua a corto y largo plazo.

Morales, junto al vicepresidente Álvaro García Linera; el Procurador del Estado, Héctor Arce; y funcionarios de EPSAS sobrevolaron y visitaron las lagunas del sector de Palcoma.

Durante la visita, Morales expresó su preocupación porque no hay afluentes que alimenten la represa de Incachaca. "Hemos visto las cordilleras, quiero expresar una verdad, porque a mí me preocupa la represa de Incachaca, no hay de donde alimentar en este momento", puntualizó.

Incachaca es una de las dos represas que alimentan de agua a la zona Sur y a la ladera Este de La Paz, tiene una capacidad de almacenamiento de 4,56 millones de metros cúbicos de agua.

Morales también se refirió a posibles soluciones como la canalización de la laguna Kasiri. "Los técnicos dijeron que era Kasiri, es una linda laguna, me comentaron que esta es una laguna virgen y ahora viendo, aterrizando, palpando y caminando estoy convencido de que esta es una de las soluciones para La Paz", aseguró.

"Talvez en este momento una solución inmediata es difícil, pero a corto plazo yo me siento capaz de resolver rápidamente", aseguró y lamentó que los funcionarios de EPSAS no le hayan comunicado del problema a tiempo.

Empresas extranjeras para estudios

Por su parte, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, indicó que "hay varias empresas, entre esas una coreana y otra europea que fueron convocadas por el Gobierno para asesorar técnicamente en resolver la problemática del agua".

El Decreto Supremo 2987, que declara emergencia nacional por la falta de agua, faculta al Gobierno a contratar equipos de ingeniería, de las empresas especiales y de consultoría para desarrollar estudios que permitan la provisión de agua.

El ministro de Defensa dijo que existen tres alternativas: la construcción de pozos en forma masiva para garantizar la provisión de agua de 15 a 20 años; la canalización y encausamiento de una fuente de agua y la construcción de mega-acueductos en zonas alejadas, donde hay agua abundante para la ciudad de La Paz. Dijo que para esa iniciativa, se requiere un estudio técnico que demandará de 6 meses a un año.

De otra parte, precisó que el decreto supremo establece un traspaso del presupuesto o reasignación de ítems presupuestarios, para enfrentar las medidas inmediatas.

Ferreira dijo que lo mismo sucederá con los gobiernos departamentales y municipales afectados con la problemática del agua.

Informó que la cooperativa Saguapac de la ciudad de Santa Cruz dono 16 toneladas de tubo plástico para una tubería que aumente el caudal de agua de las represas, en especial de Hampaturi.