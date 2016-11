Bolivia avisa a firmas españolas que invertirá 48.000 millones y busca socios

El Gobierno de Bolivia expuso ayer a empresas españolas su plan de inversiones hasta el 2020 por 48.000 millones de dólares y les comunicó que hay oportunidades para formar sociedades o contratar servicios especializados en diversas áreas.

El Ejecutivo presentó su plan de desarrollo en las Jornadas de Partenariado Multilateral Bolivia-España, que fueron inauguradas por el embajador español en La Paz, Ángel Vázquez, y el director general de Internacionalización de Empresas del ICEX, Isaac Martín.

El viceministro boliviano de Planificación, Diego Pacheco, afirmó en su discurso que Bolivia "es un país en construcción, que está viviendo una revolución democrática y cultural", que desde 2006 ha provocado cambios en varias áreas y permitió tasas de crecimiento económico por encima de las tasas de otras naciones de Suramérica.

Pacheco expuso que el país ha programado una inversión de 48.000 millones de dólares hasta el 2020 en la perspectiva de bajar más los niveles de la pobreza, de lograr la integración vial con los países vecinos y apuntalar a Bolivia como exportador de energía eléctrica.

Pacheco y otros viceministros explicaron con minuciosidad los proyectos que el Gobierno del presidente Evo Morales impulsa y los presupuestos previstos para concretarlos, financiados con recursos propios o con financiación de los organismos multilaterales.

La economía de la nación boliviana ha crecido en los últimos años por encima de la media regional, tiene un producto interior bruto de 34.000 millones de dólares, una pobreza extrema de alrededor del 33,3 % en el campo y 9,3 % en las ciudades, según cifras oficiales.

A las jornadas asisten 19 firmas hispanas de las áreas de infraestructuras de transporte, energía, medioambiente y agua, agroindustria y salud y representantes del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina CAF y Fonplata, que financian proyectos en Bolivia.

El embajador español señaló que las empresas hispanas se interesan y acercan al país andino en "plano de igualdad" y con la intención de "conseguir beneficios en común".

"Dice el presidente Morales que quiere socios en plano de igualdad, no quiere gente que venga a dominar, no quiere dueños ni amos y esa no es la mentalidad con la que las empresas españolas se acercan a Bolivia. Vienen a trabajar, a desarrollar el país", dijo.

Reiteró a los viceministros bolivianos que participaron en el acto que las firmas españolas llegan al país andino para "trabajar y desarrollar el país" porque "sólo desde la comunidad de los beneficios se puede imaginar el progreso".

Alabó las "oportunidades nuevas e inéditas" que se abren en Bolivia, que tiene una de las tasas de crecimiento más altas de la región y está experimentando una "estabilidad envidiable".

Isaac Martín destacó que España ha sido el primer país inversor extranjero en Bolivia en el último quinquenio aportando a su desarrollo económico y social y ayudando con tecnologías, mejorando el rendimiento de sectores económicos o implicándose en el proceso de las energías renovables para generar prosperidad.

Según el Banco Central de Bolivia, en 2015 España fue el principal país de origen de la inversión extranjera directa (IED) en territorio boliviano, con un porcentaje de 29 % del total.

Martín reflexionó que Bolivia, además de crecimiento económico, busca el desarrollo porque todos saben que el primer proceso consiste en hacerse más grande, pero el segundo "es para transformarse en algo diferente".

A las jornadas asisten las empresas hispanas ARPA, Elecnor, Eptisa, Euroestudios, Eurofinsa, FCC Industrial, Gogarsa, Grupo Armando Álvarez, HC Group, Iberese, INCLAM, Inypsa, Master Ingeniería y Arquitectura, Sacyr Construcción, Suber Hispana, Talent, Técnicas Reunidas, Tanslechosa y TYPSA.