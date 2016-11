Las protestan aumentan en La Paz por falta de agua y piden renuncia de ministra

Miles de habitantes de las ciudades bolivianas de La Paz y El Alto se manifestaron ayer en las calles contra los racionamientos de agua que afectan a ambas urbes y reclamaron la renuncia de la ministra del área, Alexandra Moreira.

Encabezados por una facción de la Federación de Juntas de Vecinos (Fejuve) de El Alto, los manifestantes descendieron desde esa ciudad hacia el centro de La Paz con pancartas que decían "Agua para El Alto, no para el centro nuclear", "Si hay bosques, hay lluvia. No plantas nucleares, no hidroeléctricas" o "Tenemos derecho al agua".

Las protestas vecinales aludieron a los proyectos del Gobierno de Evo Morales para instalar un centro de investigación nuclear en El Alto y construir plantas hidroeléctricas.

"El agua es importante. Si no hay agua, ¿qué hacemos?", cuestionó una de las manifestantes, Patricia Maidana.

Por su parte, la aimara Francisca Huanca reclamó al Gobierno "que ponga agua" y protestó por que, según dijo, el Gobierno "todo lleva a Cochabamba (centro)" y "se va a pasear el presidente (Evo Morales) pero aquí no hay nada".

La protesta convergió en La Paz con otra convocada por la Fejuve de esa ciudad, sede del Gobierno y el Legislativo, donde desde hace dos semanas unos 340.000 habitantes, un tercio de la población del municipio, tienen restringido el acceso al agua.

Los racionamientos, que desde el fin de semana se ampliaron a dos zonas de El Alto y al oeste de La Paz, se deben al descenso de los embalses que nutren del líquido a ambas ciudades debido a la escasez de lluvias y a la falta de previsión de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) ante la sequía que azota al país.

Por este problema, el presidente Evo Morales destituyó la semana pasada a la autoridad nacional de regulación del sector de agua y al gerente de Epsas.

Las autoridades decidieron el martes adelantar por unos días las vacaciones escolares en las regiones de La Paz, Oruro y Potosí a causa de la escasez que ha generado los racionamientos.

Desde la semana pasada hubo manifestaciones callejeras en La Paz, sobre todo de vecinos de la zona sur que están molestos porque Epsas no está cumpliendo con los horarios fijados para proveerles de agua y cuando sí ocurre, el líquido les llega con sedimentos.

Las autoridades y parlamentarios oficialistas han descalificado las protestas asegurando que son realizadas por sectores afines a las fuerzas opositoras Unidad Nacional y Sol.bo, de los alcaldes de El Alto, Soledad Chapetón, y de La Paz, Luis Revilla.

El presidente Morales cuestionó hoy a los sectores que critican la gestión de Epsas porque, a su juicio, "aspiran el retorno de la privatización y la enajenación de nuestros recursos naturales".

"Los que atacan a las empresas chinas lo hacen por encargo, para que vuelva a gobernar los EEUU mediante políticas de chantaje e imposición", escribió Morales en Twitter.

Agregó que "algunos oportunistas camuflados aprovechan un tema de alta sensibilidad humana para sus fines políticos mezquinos" y que "el pueblo ya los conoce".