Sánchez asegura que es racional la explotación de los campos hidrocarburíferos

En respuesta a las últimas declaraciones vertidas por el senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz, quien afirmó que existe una sobreexplotación de los campos hidrocarburíferos Sábalo y San Alberto, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Sánchez, aseguró que existe una explotación racional en todos los campos de Bolivia.

"A mí me llama la atención que un senador haga declaraciones tan irresponsables, que faltan a la verdad, carentes de fundamento", indicó.

Sánchez dio una argumentación técnica para explicar el manejo racional en la explotación de los campos Sábalo y San Alberto. En esta línea señaló que son varios los indicadores que demuestran la no existencia de explotación irracional de los campos mencionados: "la empresa operadora es la que tiene más experiencia en campos con reservorios naturalmente fracturados; se tiene un plateau de producción muy por debajo de la capacidad de procesamiento de las plantas; en los pozos se realizan mediciones de presión de manera periódica; se tienen sensores de presión en fondo de pozo, por lo que todos los pozos tienen una presión uniforme; se cuenta con modelos de simulación y reservorios ajustados.

Posteriormente, la autoridad procedió a dar una explicación sobre estos indicadores, "el primer elemento, que deseo aclarar es que la operadora de estos campos es Petrobras, la empresa que tiene mayor experiencia en operación de reservorios naturalmente fracturados", dijo.

Refirió que el campo Sábalo tiene una capacidad total de procesamiento de 780 millones de pies cúbicos día (MMpcd). "Debe quedarle claro al senador que en toda la historia no hemos llegado a ese punto, hemos llegado máximo a 670 MMpcd, lo que demuestra una explotación racional. Si hubiera sido irracional, hubiéramos sobrepasado la capacidad máxima", y agregó que "los 670 MMpcd fueron definidos técnicamente como plateau del campo, basado en la diferencia existente entre la presión de reservorio y la presión de fondo fluyente para evitar la conificación de agua".

Respecto a denuncias de Ortiz sobre conificación en pozos, que es la irrupción de agua en el reservorio, el Ministro Sánchez respondió que "Sábalo, San Alberto y todos los campos en Bolivia, tienen medición de presión en fondo de pozo, que es tomado cada segundo. Todos los pozos se explotan a la misma presión de fondo, lo que significa una explotación racional, pues no hay diferencia de presiones y no hay conificación. Eso no ha pasado en Sábalo ni en San Alberto".

Sostuvo que YPFB tiene proyectado implementar Sistemas de Compresión para mejorar el factor de recobro, mantener el plateau y haya una explotación racional. "Yo lo invito al senador a visitar los campos, a visitar estas instalaciones donde se hacen controles con la más alta tecnología".

Sánchez manifestó que el factor de recobro proyectado para ambos campos está en el orden del 50%. "En todo el mundo no existen reservorios que hayan sido explotados o recobrados al 50%. Hasta el momento hemos recuperado entre Sábalo y San Alberto cerca de 4 TCF´s y pensamos recobrar aproximadamente 8 TCF´s. Se tiene proyectado que Sábalo produzca hasta el 2036 y San Alberto producirá 12 años más".

El índice de Reposición de Reservas, "es mayor a 1, lo que quiere decir que si nosotros consumimos aproximadamente al año 0.8 TCF´s, tanto en mercado interno como externo, nuestra reposición es más de 0.8 TCF´s, entonces estamos reponiendo lo consumido e incrementando las reservas", dijo Sánchez.

"Con toda esta exposición técnica, ya no se tendría que hablar más de sobreexplotación ni seguir mintiendo. Están agarrando cualquier detalle sin conocimiento, de una manera irresponsable dando datos a la comunidad", refirió el Ministro.

Sánchez indicó que cuando el senador Ortiz estaba en el gobierno se mintió a la población diciendo que las Reservas Hidrocarburíferas estaban en el orden de los 27.7 TCF׳s cuando en realidad el 2009 fueron certificadas en 9.9 TCF´s, "gracias a las grandes inversiones, planes de exploración, negociaciones hoy tenemos cuantificados 11 TCF´s, que son mucho más gas y reservas que años anteriores. Yo no lo entiendo al senador, cuando producimos poco es malo, producimos mucho también es malo".

"Todas las declaraciones del señor Ortiz se caen porque no tienen fundamento, pero nos llama la atención que un boliviano pueda hablar mal de Bolivia, que un boliviano pueda vender mala información, en momentos en que estamos negociando contratos con Brasil más allá del 2019, a 15 % más que el actual contrato con Enarsa, en momentos en que se abren los mercados para Bolivia, hay nuevos mercados con empresas privadas, y vienen a decir que no tenemos reservas y que estamos sobreexplotando nuestros campos", finalizó el ministro Sánchez.