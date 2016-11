Jimmy Smits regresa al pasado con "Rogue One" y apura cada segundo en "24"

Jimmy Smits, uno de los actores latinos más destacados de Hollywood, disfruta de una segunda juventud en la industria con su regreso a la saga "Star Wars" de la mano de "Rogue One", y con papeles relevantes en "24: Legacy" y "The Get Down".

Smits volverá a encarnar a Bail Organa, padre de la princesa Leia, en "Rogue One", la primera película derivada de la célebre franquicia galáctica, de estreno el 16 de diciembre.

"Ha sido divertido participar. Fue genial volver a ese mundo", confesó a Efe el actor neoyorquino de 61 años.

"Fue una experiencia diferente porque George Lucas no está involucrado esta vez y Gareth Edwards (el director de esta entrega) es como un documentalista. Le ha dado a la cinta un aspecto que no tiene nada que ver al de JJ Abrams en ׳The Force Awakens׳. Es excitante", indicó.

Smits, que debutó en ese universo con "Star Wars: Episode II - Attack of the Clones" (2002) y apareció también en "Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith" (2005), ambas dirigidas por Lucas, confirmó que su trabajo en "Rogue One" se limita a una pequeña aparición.

En esa última cinta, Bail Organa adopta a Leia Skywalker, mientras que su hermano Luke queda bajo la supervisión de Obi-Wan Kenobi en el planeta Tatooine.

"Rogue One", que narra cómo un equipo de rebeldes trata de robar los planos para la creación de la temida Estrella de la Muerte, se desarrolla años después de los eventos de "Revenge of the Sith" y poco antes de los hechos del cuarto episodio, "A New Hope".

Smits, ganador del Globo de Oro al mejor actor de drama por la serie "NYPD Blue" en 1996, también se hizo con el Emmy al mejor actor de reparto en una serie dramática por "L.A. Law" en 1990 y en los últimos tiempos ha sido condecorado por sus intervenciones en series como "The West Wing", "Dexter" y "Sons of Anarchy".

El pasado verano estrenó el drama musical "The Get Down", un gran éxito para Netflix que en febrero regresa con nuevos capítulos, y se frota las manos con "24: Legacy", esta vez sin Jack Bauer (Kiefer Sutherland) pero con más acción y suspense que nunca.

En la serie, Smits se mete en la piel de John Donovan, un senador en la carrera por convertirse en presidente de EE.UU., casado con Rebecca Ingram (Miranda Otto), jefa de la Unidad Contra el Terrorismo (CTU).

"Fue un orgullo trabajar con ese elenco y saber que el director del piloto (Stephen Hopkins) fue también quien se encargó del primer episodio de la serie original", dijo el actor, quien explicó que Jon Cassar, el encargado de rodar buena parte de la serie, se ocupó también de dirigir "unos 60 episodios" del formato con Jack Bauer como estrella.

"Sentí que la serie estaba en buenas manos, que los responsables sabían perfectamente cómo funcionan las cosas y que íbamos a poder ofrecer momentos icónicos y mantener el espíritu de la serie original", explicó Smits.

"24", cuyos episodios narran acontecimientos prácticamente en tiempo real y con la pantalla dividida, se estrenó en noviembre de 2001 y obtuvo 76 nominaciones a los premios Emmy, galardón que se llevó en la categoría dramática en 2006. Kiefer Sutherland se alzó con la estatuilla al mejor actor de drama ese mismo año.

Su última emisión en la televisión estadounidense llegó en el verano de 2014 tras nueve temporadas. Sutherland estuvo acompañado por un reparto donde aparecían Yvonne Strahovski, Mary Lynn Rajskub, William Devane y Benjamin Bratt, entre otros.

En "24: Legacy", el protagonismo es para Corey Hawkins ("Straight Outta Compton"), quien encarna a Eric Carter, un militar condecorado que regresa a EE.UU. y trata de evitar un gran atentado terrorista en suelo estadounidense.

"No se trata de hacer olvidar a nadie", confesó Smits, "sino de revitalizar la marca".

"Corey es un gran tipo. Es muy bueno y tiene la cabeza sobre los hombros. Es un enorme trabajador y es muy versátil. Tiene un talento impresionante y va a ser capaz de digerir toda la presión que tiene ahora sobre sus hombros. Es una serie muy popular, así que esperamos que guste a los fans", declaró.

El primer episodio se emitirá a través de la cadena Fox inmediatamente después del Super Bowl, la final de la Liga de Fútbol Americano (NFL) de EE.UU.

"Kiefer -agregó Smits- dejó un legado icónico. No se puede obviar esa realidad, pero creo que estaremos a la altura en todos los niveles".