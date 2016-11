Luis Fonsi pondrá a bailar a sus seguidores con un disco más rítmico

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi ultima en el estudio de grabación los detalles de su nuevo disco, que saldrá a inicios del próximo año con "Sorpresas", un sonido más bailable y el romanticismo de siempre.

"A lo largo de mi carrera he hecho música rítmica y música romántica, siempre he tratado de combinar ambas cosas, así que este nuevo año empiezo un nuevo año bailando un poco más", explicó en entrevista con Efe el cantautor.

Se trata de un variado disco de pop, precisó el cantante, que no quiso adelantar el nombre de su nueva producción, que tendrá a principios del próximo año su primer sencillo.

"Este primer sencillo es más rítmico, más movido para bailar un poco", aseguró el puertorriqueño, que espera para estas fiestas navideñas el nacimiento de su segundo hijo.

El baladista, conocido por éxitos como "Respira", "No me doy por vencido" y "Aquí estoy yo", este último en compañía del español David Bisbal, explicó que desde hace varios años decidió escribir todos sus temas y que siempre habrá románticos en busca de su música.

"Yo creo que en la música siempre hay espacio para todo y para buenas canciones. Yo no me concentro tanto en el tema del género, me concentro en escribir buenas canciones y siempre dar lo mejor de mí, dar un buen contenido a la gente", indicó.

Fonsi, de 38 años y quien también ha incursionado en el mundo de las telenovelas, ha sido ganador de un Grammy latino, además de varios Premio Lo Nuestro y Premios Juventud, de la cadena hispana Univision.

El cantante explicó que su nuevo álbum sigue la misma línea de su larga trayectoria musical, con "fusiones, canciones románticas, otras más movidas, otras más latinas. De eso se trata, de tener un poquito de variedad de ir evolucionando con el tiempo".

"Cuando hay buenas canciones la gente las canta, las baila, y eso es lo que trato de buscar, esa conexión con el público", indicó el intérprete de "Imagíname sin ti".

El cantante además hace por estos días un receso musical para promocionar la campaña "Thanks and Giving", cuyo propósito es recaudar fondos para ayudar a niños pacientes de cáncer en el hospital St. Jude de Miami, en Florida.

Fonsi, que está comprometido con esta causa hace más de diez años, dijo que está feliz de usar su voz no solo para cantar sino para "crear conciencia para ayudar al hospital a que encuentre la cura contra el cáncer".

El intérprete dijo que ahora, cuando espera "en cualquier momento" el nacimiento de sus segundo hijo, está más comprometido que nunca con la infancia e invitó a sus seguidores a unirse a esta causa humanitaria.

"Cuando se habla de niños se habla de angelitos y cuando se habla de la salud de los niños es algo que nos llega muy adentro", expresó.

La campaña, en la que participan también la colombiana Sofía Vergara y la actriz estadounidense Jennifer Aniston, entre otros artistas, se celebra cada año en la época de la festividad de Acción de Gracias (Thanksgiving), que se llevó a cabo el jueves pasado.

El músico boricua, considerado la Voz del Pop de Latinoamérica, dijo que junto con su hija Mikaela, que nació en 2011, y su esposa Águeda López, la modelo y diseñadora española con la que se casó en 2014, esperan un "hermoso regalo de Navidad" este año.

"Pensamos que se va a adelantar", dijo emocionado.