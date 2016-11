Fejuve La Paz podría decretar paro cívico por la falta de agua

"El Gobierno, que preside Evo Morales Ayma y el vicepresidente Álvaro García Linera, es responsable del sufrimiento del pueblo por falta de suministro de agua potable al no haber atendido oportunamente necesidades básicas del pueblo de La Paz", afirmaron dirigentes de Fejuve La Paz.

Durante la multitudinaria concentración de organizaciones cívicas vecinales y gremiales en la plaza San Francisco, Edith Montenegro, presidenta de Fejuve La Paz, manifestó que se impone la renuncia de la ministra del Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira y de la ministra de Salud Pública, Ariana Campero.

Con slogan "Agua SI, palacetes no, agua potable, limpia, SI, corrupción no, agua, agua, SI, los vende patria a los chinos NO", miles de vecinos acudieron desde diferentes distritos de la zona Sur, recorrieron en manifestación de protesta por la falta de agua potable vía red, hasta la plaza San Francisco.

En efecto vecinos de Chasquipampa, Cota Cota, Irpavi I-II, San Miguel, Calacoto, La Florida, Aranjuez, Obrajes Bajo y Alto, Següencoma, Mallasa, Mallasilla, Lipari, Villa Salomé, Bolognia, Auquisamaña, Rosales, Cohani y de otras zonas afectadas por la falta de agua potable o de racionamiento, protestaron contra los que cometen delito de lesa humanidad al no dotar del líquido elemento indispensable a la población paceña y alteña. Expresaron que se debe interponer juicio de responsabilidades contra los principales servidores públicos que no atendieron oportunamente la ampliación de represas y construcción de nuevas represas para La Paz.

La dirigencia de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz (Fejuve) advirtió con convocar a un paro cívico si el Gobierno Central no escucha las demandas de la resolución del cabildo realizado el martes ante la emergencia por la falta de agua potable.

Demandas

La presidenta de la Fejuve, Edith Montenegro, señaló que entre las demandas se encuentran: el cumplimiento de la Constitución Política del Estado para garantizar la atención de los servicios básicos.

Se pide la destitución de la Ministra de Medio Ambiente y Agua y Ministra de Salud; la perforación de pozos y captación de vertientes; almacenaje en tanques de alta capacidad en todas las zonas afectadas. Además, se exige que capitales chinos que operan en las zonas de los nevados dejen estas actividades y se retiren del país en un plazo de 72 horas debido a la contaminación.

En las demandas también se repudia el alza de tarifas injustificadas en el pago del agua y no acordes en la realidad; que se inicie un proceso administrativos a todos los responsables de esta crisis y declara estado de emergencia.

Las botellitas no son solución al problema

Por otra parte, los dirigentes vecinales paceños criticaron la forma burlesca del vicepresidente Álvaro García Linera, que con "botellitas de agua" otorgada a algunas personas, considera que es la solución a la angustiante situación en la que encuentran miles y miles de ciudadanos que reclaman agua potable urgente.

Estamos ante un racionamiento de agua, brutal, atroz, drástico, no solo a la zona sur, también a las periféricas donde no llega agua potable y que desde hace tres semanas exigen se les dote, manifestaron representantes de la zona de Achumani y Julio Sanjinés.

"Lo interesante sería que cada mañana, cada tarde, el vicepresidente lleve "botellones de agua potable" a quienes tienen sed y necesitan del líquido para preparar su desayuno, comidas, lavarse, bañar a sus pequeños hijos, lavar su ropa, expresó Natalio Ramírez.

"Quienes desde hace once años están en gobierno, quieren lavarse las manos con botellitas, cuando en rigor de verdad son responsables de lo que está ocurriendo en Bolivia por la falta de agua potable", enfatizó Andrea Aguilar de la zona de Cohani.

Afirmaron "que diputados y senadores del MAS por La Paz, deben ir personalmente a explicar a cada distrito, zona, vecindad, cuáles son los motivos por los cuales hay falta de agua potable, ellos son culpables por no haber presentado ni una minuta de ley para que se construya nuevas represas, ellos no fiscalizaron a los ministros y ministras, el pueblo sabe que no cumplen con su deber de solidaridad con la población paceña que sufre la falta de agua"

Montenegro remarcó "que si el gobierno no atiende en forma inmediata la petición, en Cabildo abierto, de los paceños y alteños, la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, decretará 78 horas de paro cívico en protesta al racionamiento , jamás antes visto, de agua potable, para lo cual conjuntamente otras organizaciones, entre ellas maestros urbanos, rurales, federación genuina de campesinos de La Paz, comités cívicos culturales y universitarios de frentes independientes, en cada zona, calle, avenida, harán conocer las determinaciones asumidas en el Cabildo y se movilizarán para que todos los sectores se sumen al pedido de agua para todos.

"El gobierno cuando el pueblo exige servicios básicos, dice que las movilizaciones son políticas, no reconoce que el agua es indispensable a todos, a moros, cristianos, blancos, verdes, campesinos, indígenas, militares, policías, estudiantes, profesores, mineros, profesionales, amas de casa, en fin a todos, aquí no hay política, estamos pidiendo que los gobernantes cumplan su deber y obligación con el pueblo", enfatizó.