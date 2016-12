Diego Luna, el primer héroe mexicano de Star Wars: "El mundo está cambiando"

Condado de Marin (EE.UU.), (EFE) martes 6, diciembre 2016

Lucasfilm

Siendo niño, Diego Luna creció amando películas como "Star Wars: A New Hope", a pesar de que no se viera reflejado en ellas. Ahora, convertido en el primer protagonista mexicano de la saga galáctica con "Rogue One", celebra que el cine actúe como "espejo de la realidad".