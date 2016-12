Bolivia participa en reunión de la Opep y apoya acuerdo para subir precio del petróleo

Bolivia participó en la reunión de Países de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (Opep) y No Opep, realizada en la ciudad de Viena-Austria, y respaldó el acuerdo suscrito en ese evento para reducir la produccion de 558.000 barriles diarios, con el propósito de subir el precio internacional de ese combustible, se informó.

"El ministerio participó en la reunión de Viena y expresamos nuestro respaldo a este histórico acuerdo que permitirá subir el precio internacional del petróleo. Debemos destacar que Bolivia ahora es tomada en cuenta en los foros y reuniones más importantes del mundo, no sólo como oyente sino como expositor... pero como Bolivia no es un exportador de petróleo en la región, por ello no reducirá su producción puesto que ésta simplemente va para el abastecimiento del mercado interno", informó el ministro de Hidrocarburos y Energia, Luis Sánchez.

En ese evento tambien participaron 11 paises no pertenecientes a la Opep.

La autoridad destacó que Bolivia ahora es tomada en cuenta en foros y reuniones importantes del mundo, "no sólo como oyente sino como expositor".

Sin embargo, aclaró que Bolivia no reducirá su producción de petróleo, porque no es un país exportador, "puesto que ésta simplemente va para el abastecimiento del mercado interno".

Manifestó que se gestiona desde el país políticas internacionales que hagan que el precio del WTI suba y, de esta forma, los proyectos hidrocarburíferos que se desarrollan en Bolivia tengan mayor viabilidad e incrementen la inversión.

"Si hacemos que suba el precio del petróleo significará mayores ingresos para Bolivia, porque el precio del gas esta indexado al WTI, por lo tanto, habrá más regalías e IDH para todos los departamentos", agregó.

Asimismo, señaló que "en el país implementamos una serie de normativas desde el Ministerio de Hidrocarburos y Energía para continuar con la política de inversiones. En ese marco, se aprobó la Ley de Incentivos y su reglamentación, el tema de actividades hidrocarburífera en áreas protegidas, los tiempos de los procesos de consulta y participación, entre otras. Se ha creado el escenario óptimo para poder agilizar y viabilizar las inversiones en hidrocarburos. Como resultado, ya tenemos la ejecución de los proyectos exploratorios Boyuy y Boycobo, la viabilización de las Fases 2 y 3 del Desarrollo de los campos Incahuasi y Aquío, la viabilización de suscripción de contratos de servicios petroleros para exploración y explotación de hidrocarburos para las áreas de Aguaragüe Centro, Itacaray, Charagua, Abapó entre otras", explicó.

Acuerdo de Viena

Once países "No-OPEP" Azerbaiyán, Bahrein, Brunei, Guinea Ecuatorial, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur acordaron en Viena unirse al recorte de bombeo del grupo de trece países pactado el 30 de noviembre por 1,2 millones de barriles diarios (mbd), añadiendo así otros 558.000 barriles día (bd) el próximo semestre.

El acuerdo tiene la intención de reequilibrar el mercado y reducir los inventarios (reservas de crudo almacenadas), que son excesivos.

Los ministros se mostraron hoy satisfechos y destacaron el aspecto "histórico" de este pacto, logrado tras un año de intensas negociaciones y campañas diplomáticas, pues nunca se habían unido tantos países productores en un esfuerzo así.

México participará con un recorte de unos 100.000 bd, en sintonía con el previsto declive natural de sus yacimientos. Rusia rebajará en 300.000 sus extracciones.

Arabia Saudita, el mayor exportador de crudo del mundo, cumplirá estrictamente con su compromiso de retirar 465.000 bd, la reducción nacional más grande de todo el pacto, seguida de la rusa.

Tras la reunión los países participantes coincidieron en que 2017 va a ser el inicio de un ambiente económicamente más sano, tanto para los productores como para los consumidores.