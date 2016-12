Ferreira afirma que hay "palos blancos" en el caso LaMia

Cuestionó que el fallecido capitán Miguel Quiroga, accionista mayoritario de esa aerolínea, no tenga ni casa propia en el país para garantizar un seguro de aeronavegación, que tiene un costo de más de 25 millones de dólares.

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, denunció ayer domingo que en el caso de la empresa boliviana LaMia hay "palos blancos" que serán encontrados, pues deben asumir responsabilidades en la tragedia del avión que se estrelló y dejó a 71 personas fallecidas, incluyendo a los jugadores del club brasileño Chapecoense.

"El día jueves hemos sido notificados por la fiscal nombrándonos custodios de dos aeronaves, porque son parte de una investigación penal y nos hemos enterado que los aviones de LaMia son alquilados. Entonces es un tema muy oscuro. No se dice que uno de los dueños, el capitán Quiroga, no tenía ni casa, vivía con su familiar que es el ex senador Roger Pinto, sin embargo poseía la mitad de las acciones de LaMia; entonces aquí hay palos blancos", señaló en una entrevista con los medios estatales.

Se extrañó porque el fallecido capitán Miguel Quiroga, accionista mayoritario de esa aerolínea, no tenga ni casa propia en el país para garantizar un seguro de aeronavegación, que tiene un costo de más de 25 millones de dólares.

"Cómo se explica que una persona que no tiene ni casa y que viva donde el señor Roger Pinto en su casa en Brasilia pueda haber cubierto esos millones, aquí hay un palo blanco y por suerte de eso se puede obtener información y vamos a abrir los palos blancos", añadió.

Ferreira indicó que Quiroga al menos debió tener entre 3 y 5 millones de dólares para lograr el seguro de la aerolínea LaMia.

Asimismo, el ministro de Defensa reveló que las aeronaves de esa empresa eran alquiladas y no pertenecían a los accionistas, situación que -a su juicio-, "empeora las cosas" en cuanto a sus responsabilidades.

"El monto del seguro será cuestionado por los familiares y afectados del accidente y por lo tanto puede ser que ese monto sea insuficiente y parte del resarcimiento de lo que significan esos aviones, pero esto se complica más porque nos hemos enterado de que estos aviones son alquilados y no son de propiedad de LaMia", indico.

Ferreira agregó que las irregularidades del LaMia tienen "nombre y apellido" y serán descubiertas con la investigación.

"Nada raro es que los verdaderos dueños son aquellos que están orquestando el complot contra nuestro Gobierno y tienen el cinismo de decir que hay una influencia del Gobierno", aseguró.

"Es un negocio privado de alguno que seguramente ha tenido un desenlace fatal y que tiene nombre y apellido. No solo nosotros, sino los de afuera han declarado que esto no fue un accidente, aquí hubo un homicidio, no hubo falla mecánica ni técnica. Los homicidas están muertos pero hay cómplices que se fueron y pidieron asilo político, veremos quienes son los verdaderos dueños de LaMia", puntualizó.

Ferreira reiteró que para obtener el seguro para que la aeronave realice operaciones debió haber pagado 4 ó 5 millones de dólares para lograr la cobertura del seguro. Entonces, se pregunta cómo una persona como el capitán Quiroga pudo pagar esa cifra.

"Para obtener un seguro de aeronavegación como el que se tiene que obtener por más de 25 millones de dólares, la empresa aseguradora siempre le va a exigir un porcentaje de ese monto, por ende han tenido que tener 4 o 5 millones; cómo se explica que una persona que no tiene ni casa propia pueda haber cubierto esos montos".

Detalló que en cinco oportunidades LaMia emprendió vuelo con la cantidad exacta de combustible para cubrir la ruta, es decir no llevó jetfuel adicional como obligan los protocolos internacionales.

"Tráfico con algunas organizaciones de fútbol es posible, tráfico con la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) es posible, pero además va quedar claro que solo fue para ahorrar económicamente", criticó.

El accidente de la aeronave que trasladaba al equipo de fútbol brasileño Chapecoense, que se estrelló en Río Negro, cerca de Medellín Colombia, dejó como saldo 71 muertos y seis heridos.

Ese hecho está siendo investigado por una comisión tripartita conformada por fiscales de Colombia, Brasil y Bolivia.

Por otra parte, Ferreira se refirió al caso del TAM militar y señaló que no desaparecerá y seguirá prestando el servicio a la población. "Habrá un TAM dependiente del Comando de la Fuerza Aérea, seguirá continuando con el servicio a la población, concluyó.