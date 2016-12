Manfred anuncia su retorno a Bolivia en el tiempo oportuno

El exalcalde y ex Prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, a través de su página web desde Miami, Estados Unidos, a tiempo de enviar a los bolivianos un mensaje de esperanza por Navidad y Año Nuevo, anuncia que retornará a Bolivia para unir esfuerzos en bien de los intereses nacionales.

En su mensaje, el excandidato a la Presidencia señala: "Querida familia boliviana, estamos a pocos días de terminar el año, esta es época de esperanza, de renovar deseos, promesas y compromisos en nuestras vidas, la de nuestras familias y de nuestro pueblo, los últimos años han estado marcados por el despertar de la mayoría de los bolivianos que han visto derrumbarse la ilusión sembrada en sus mentes y corazones, poco a poco acaba la farsa de un desgobierno al que quedan únicamente discursos, el Gobierno va dejando una estela de podredumbre que desespera, ¿dónde va quedando el blindaje de la economía, cuál el resultado de la investigación de la mega corrupción en el Fondo Indígena o los multimillonarios contratos con empresas chinas?, el absurdo llevado al extremo con gastos en la construcción de museos para Evo, satélites, aviones de lujo, vehículos blindados, palacios, aeropuerto internacional en región cocalera donde ni pasajeros existe.

Ampliación de áreas de cultivo de coca, cuando el mascado por coterráneos es cada vez costumbre de menos gente.

Es desinstitucionalización irresponsable con resultados fatales como el de la aeronáutica o el desabastecimiento de agua, lo anterior y mucho más está ya en la mente de cada boliviano, el 24 de este mes, a media noche, nace Jesucristo el Salvador en la fe cristiana de hombres y mujeres, a él le pido en mis oraciones pueda con su luz y sabiduría iluminar a nuestra Patria permitiendo seguir un camino de justicia, el primero de enero con el inicio del nuevo año nuestras esperanzas y la de una mayoría de los bolivianos empiece con el transcurso de la nueva historia con libertad, con todas mis fuerzas anhelo retornar a nuestro suelo, me veo obligado a permanecer lejos por la utilización que se hace del órgano judicial para perseguir y encarcelar a todo el que piense diferente, volveremos en el tiempo oportuno no hay mal que dure cien años ni pueblo que no lo desenmascare y exija justicia y libertad".