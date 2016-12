Alvarado: El pueblo derrotó con su voto a Evo y Álvaro

"El 21 de febrero las organizaciones sociales: COB, Conalcam, CSUTCB, Bartolinas, junto a sus jefes de campaña Evo Morales y Álvaro García, fueron derrotadas en el referendo, los bolivianos votaron NO a la reelección y NO a la modificación del Art. 168 de la CPE", indicó Julio Alvarado.

El Lic. Julio Alvarado, catedrático de la UMSA, integrante del colectivo social "En defensa del agua para los paceños", miembro académico de varias instituciones culturales, cívicas, en declaraciones a redactores de JORNADA, manifestó que "es preocupante que el presidente Evo Morales intente por todos los medios burlar la decisión y voluntad de la mayoría absoluta de la población boliviana, que le dijo NO a su intención de reelegirse y NO a la modificación parcial del Art. 168 de la CPE.

"En cuanto a la manipulación y afanes propagandísticos de que organizaciones sociales pedirían su postulación a una reelección indefinida, es simplemente una ofuscada como desubicada actitud de quienes ignoran principios y valores que la Constitución Política determina obedecer", indicó.

No interesa lo que ocurra al interior del MAS, el pueblo exige se respete su voluntad del 21 de febrero, los bolivianos harán respetar su voto de rechazo a la postulación de Morales y García Linera, aquí no cabe engaños, al vicepresidente García Linera le falla la matemática, no hay diez formas de querer burlar la voluntad del soberano expresado el 21 de febrero, hay 100 fórmulas en el contexto nacional e internacional para defender el sistema democrático, acotó.

"Acaso los de la COB que dirigía el actual senador Pedro Montes y su delfín Juan Trujillo o las bartolinas, los de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos, del Conalcam y los jefes de campaña para ese referéndum Evo Morales, Álvaro García Linera no fueron derrotados por la voluntad del soberano mandante?. Decir que ahora habría una petición ciudadana para pedir la re-postulación, es una aberración jurídica, un absurdo que ingresa en lo risible, los militantes del MAS que asistieron a votar son pues ciudadanos y ciudadanas que en el referéndum perdieron junto a sus jefes de campaña Evo Morales y Álvaro García Linera.

Sobre el tema agua por red

En cuanto al desabastecimiento de agua potable, es una lástima que el Presidente señale "que no le habían comunicado o no sabía sobre la crisis de agua potable que afecta a varias regiones y sobre todo a los habitantes de la sede de gobierno y de El Alto".

"En 11 años de Gobierno, decir que no le habían informado los interventores de EPSAS, que él nombró, resulta un insulto a la inteligencia del pueblo.

Los anteriores Gobiernos construyeron represas para abastecer a unas 500.000 personas, era deber del actual Presidente estar enterado como servidor público y dignatario de Estado, sobre las necesidades de cada departamento, provincia, cantón, ayllu. Por falta de políticas de servicio público social, por falta de previsión oportuna, los niños, niñas, jóvenes, ancianos y personas adultas, están haciendo fila para lograr se les dote agua potable por red.

Se entrega dos botellitas por familia, las cisternas y tanque para agua que se colocó en algunas zonas, no abastecen.

Por no haber previsto que La Paz cuenta con más de un millón de habitantes y otro tanto la ciudad de El Alto, las consecuencias las está pagando, usted, nosotros, el pueblo. El Gobierno pregona respeto al medio ambiente pero intenta dividir la zona del Tipnis para que se construya una carretera que más favorecería al Brasil y a Chile, dice que el agua es de todos, pero no hay agua potable por red para una gran mayoría de las zonas de La Paz y de El Alto, indica que se debe resguardar que no haya epidemias, pero se instala una planta de centro de investigación nuclear cuyos elementos primordiales son radioactivos, El Alto puede calificarse como de alto riesgo, viene al caso recordar lo tristemente ocurrido en Chernóbil, en Rusia.

Los actuales ejecutivos de EPSAS deben ser objetivos y claros y no prestarse al juego del Gobierno que a través del ministro Juan Ramón Quintana o del ministro Aguilar, contradicen lo informado por el gerente, quien dijo que el racionamiento durará cinco o más meses, mientras que otros servidores públicos dicen que la situación está controlada, señaló el Lic. Alvarado.