Vicecanciller aclara que solo Morales puede ratificar a vocero de causa marítima

El vicecanciller boliviano, Juan Carlos Alurralde, aclaró ayer que el presidente, Evo Morales, es el único que puede ratificar al exgobernante Carlos Mesa (2003-2005) como vocero de la causa marítima, después de que este miércoles él mismo asegurara ante los medios que el exmandatario seguía en ese puesto.

La designación de diplomáticos u otros representantes para "el caso de la vocería de la causa marítima corresponde única y exclusivamente al presidente de nuestro Estado Plurinacional", rectificó Alurralde en una conferencia de prensa.

Alurralde subrayó que, como dicta la Constitución, "es el presidente quien conduce la política exterior" y reincidió en que "la designación de los representantes diplomáticos le compete" al jefe de Estado.

La polémica sobre si Mesa seguiría como vocero comenzó cuando esta semana el agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, el expresidente Eduardo Rodríguez (2005-2006), dijo que concluyó con éxito la etapa de tener un portavoz itinerante para explicar la demanda marítima.

Tras esa declaración, Mesa pidió que el tema sea directamente aclarado por Morales porque fue él quien le nombró en 2014 como encargado de explicar en foros externos las razones del juicio iniciado contra Chile para buscar una restitución del acceso al mar que perdieron los bolivianos en una guerra en el siglo XIX.

No obstante, el vicecanciller aseguró el miércoles que no se "ha despedido a nadie" confirmando que Mesa seguía en ese cargo, aunque dijo que en el momento actual del juicio no hacía falta una vocería.

Alurralde pidió el miércoles al expresidente que explicase si finalmente será candidato a la Presidencia en 2019 al considerar que si ese fuera el caso habrá un problema de "incompatibilidad ética" con la vocería.

Mesa ha señalado antes que no tiene intención de postular a la Presidencia en 2019, pero varias encuestas han incluido su nombre con vistas a esos comicios y aparece como el posible adversario de Morales con mayor respaldo respecto a los dirigentes opositores.

En las últimas horas, el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, atacó con dureza a Mesa considerando que tiene una personalidad "pusilánime" como para aspirar a la Presidencia.