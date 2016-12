Camila Cabello rompe con Fifth Harmony y el grupo dice que seguirá adelante

La cantante estadounidense de origen cubano Camila Cabello abandonó el popular grupo musical Fifth Harmony, aunque las cuatro integrantes restantes anunciaron su intención de "continuar adelante" a pesar de la fractura.

En un comunicado publicado en sus perfiles de redes sociales, Ally Brooke Hernández, Normani Kordei, Dina Jane y Lauren Jauregui aseguraron que conocieron la decisión de Cabello a través de los representantes de la cubano-estadounidense.

Las cuatro desearon que a Camila Cabello "le vaya bien" en el futuro, al mismo tiempo que afirmaron que ellas eran "mujeres fuertes y comprometidas con Fifth Harmony" y con sus "proyectos en solitario".

En el mensaje agradecieron a sus seguidores el haber estado con ellas "desde el principio", apoyarlas, alegrarse y llorar con ellas y "crecer con ellas".

Aseguraron que con este "amor y apoyo" van a continuar y se mostraron "emocionadas" por "lo que trae el nuevo año".

Cabello, que hace unos días sacó su segundo sencillo en solitario, "Bad Things", permanece en silencio respecto a su salida del grupo.

Sus últimos comentarios en redes sociales son todos referentes a su aventura musical y aún no ha hecho mención a sus excompañeras.

Cabello, de 19 años y nacida en La Habana, formaba parte de Fifth Harmony desde sus comienzos en el programa televisivo "Factor X" y con la "girl band" había logrado éxito mundial gracias a sus dos discos, "Reflection" y "7/27", y canciones como "Worth It" y "Work From Home".

Fifth Harmony suman este contratiempo al que ya tuvieron recientemente, cuando otra de sus integrantes, la también cubano-estadounidense Lauren Jauregui, fue retenida en un aeropuerto de Estados Unidos por supuesto porte de marihuana cuando el grupo se dirigía a una presentación en Sao Paulo.

La popular banda juvenil cuenta con una tercera cantante de origen hispano, Ally Brooke Hernández, de ascendencia mexicana.