El "Toro" quiere evitar el festejo de Bolívar

Más de un jugador se animó a asegurar que este miércoles en el estadio Samuel Vaca Jiménez, de Warnes, desde las 15:30 el equipo de Sport Boys no cederá terreno ante Bolívar cuyo elenco paceño busca consolidar su campaña con una victoria fuera de casa los puntos le darán a posibilidad de sumar su título 21 en la vitrina del club.

El choque entre ambos equipos seguramente será de alto vuelo, los futbolistas de ambos planteles subrayaron que se trata de equipos profesionales y que darán pelea por los puntos independientemente de la posición de uno y otro (el visitante es líder del Campeonato Apertura con 49 puntos y el local es penúltimo de la tabla de posiciones con 23 unidades).

También es verdad que el Toro, de Warnes quiere sacarse la espinal del ojo, en el partido de ida el elenco de Bolívar le ganó por 2 a 1 cuyos goles fueron convertidos por Gastón Cellerino, después que la visita se puso en ventaja mediante Juan Vogliotti, las tres conquistas llegaron en la segunda etapa y el partido fue de buen trámite.

"Vamos por el tercer triunfo", sentenció el técnico de Sport Boys, Xabier Azkargorta quien puntualizó que sus dirigidos se quieren despedir de sus seguidores con una victoria, resultado que no quiere para nada el celeste ya que también buscan reunirse lo más pronto posible con sus familias y pasar las fiestas de fin de año junto a sus seres queridos.

Para el plantel de Warnes este torneo no fue de los mejores y cambió de técnico, el español se hizo cargo de la plantilla en un momento complicado, los jugadores comenzaron a realizar buena lectura del libreto en las últimas fechas del campeonato. Para el partido del miércoles llegan entusiasmados después que en casa le ganaron a San José por 3 a 1, en tanto que de visitante le vencieron a Guabirá por 2 a 1 en Montero.

Mientras tanto, en el plantel de Bolívar todo es concentración, los jugadores saben que no pueden dejar pasar la oportunidad que se les presenta, además están convencidos que llegaron a esta instancia del campeonato con la idea de ser ganadores del Apertura y convencidos que no pueden distraerse ya que saben que con una derrota tendrán que prolongar el festejo para el viernes 23, día que fue pactado el encuentro de definición si The Strongest le gana a San José en La Paz también el miércoles.

En el libro de estadísticas en los partidos que jugaron los dos equipos también está subrayado que de visitante los celestes paceños no tuvieron suerte, está registrado con números rojos que el 21 de septiembre del 2014 fueron goleados por el Toro con un marcador de 5 a 0.

"Los partidos tenemos que jugarlos y estar concentrados para evitar sorpresas, queremos sacar un buen resultado jugaremos para ese objetivo", destacó el jugador Juan Carlos Arce, quien será titular ante el equipo de Warnes, para el puesto también estará a disposición Gastón Cellerino quien alternó en el encuentro contra Blooming el domingo.

Controlará el partido el árbitro José Jordán, de Sucre, o Guery Vargas, de Oruro, controlará el encuentro y tendrá la asistencia de Edward Saavedra y Wilson Arellano.