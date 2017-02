Márama, Jambao y Bonny Lovy en la primera precarnavalera en La Paz

Jambao, Márama y Bonny Lovy son los invitados internacionales para la primera fiesta precarnavalera en La Paz. Nuevos éxitos se suman a los mejores clásicos. Así, la denominada Estación Carnaval Paceña promete una velada imperdible para la primera "preca", que se realizará este 3 de febrero en la cancha Mariscal Braun.

"La Estación Carnaval es una temporada para promover la diversión, la alegría y el relax; para vivir nuestras tradiciones y las fiestas tradicionales con orgullo boliviano", informó el jefe de marca de Paceña, Nicolas Fortún. La primera precarnavalera abre en La Paz esta temporada que se caracteriza por una serie de tradiciones, como el desentierro del pepino, el Jisk"a Anata, el martes de challa y otros.

La cumbia pop del grupo uruguayo Márama atrapó el gusto de los jóvenes desde su lanzamiento en 2014. La primera precarnavalera Paceña combinará esos nuevos éxitos a la música del grupo argentino Jambao, que está grabado en la preferencia de muchos paceños desde los años 90. Además, para la generación que cruza los 20 años de edad, se suma el cantante Bonny Lovy, intérprete del exitoso tema "Quién será".

Bonny Lovy

Algunas personas aún lo recuerdan como Óscar Mario, el niño que se catapultó a la fama en Unitoons, el que llegó a actuar en ShowMatch de Marcelo Tinelli y el que fue fichado por Televisa. Pero de eso ya hace más de 11 años. El Bonny Lovy de hoy mutó su proyecto musical a un sonido y a una estética distinta.

Bonny Lovy comentó que se graduó en Ingeniería de Sonido en Puerto Rico, que trabajó en una agencia de publicidad en la parte de edición y animación de video y que fue ahí donde su cabeza "explotó". "Expandí mis conocimientos y vi las cosas desde otra perspectiva. No me "vendo" como un artista, sino como una experiencia", afirmó.

Sus canciones son positivas y con base de reguetón. Su sello musical, La Franquicia, le ha permitido convertirse en el primer boliviano que actuó en el legendario barrio de La Perla, la cuna misma de la música urbana latina.

"Todo el mundo sabe que soy boliviano, la gente que trabaja conmigo y mis seguidores tienen claro que soy de Bolivia", puntualizó.

Márama

El grupo uruguayo de cumbia Márama llegó a La Paz, por segunda vez, para brindar un espectáculo singular este viernes en el Mariscal Braun. Los artistas aseguraron sentirse cómodos y bien recibidos en el país.

Agustìn Casanova, aseguró en la conferencia de prensa que "Bolivia me ha tratado muy bien. Es un país muy bonito que, además, tiene comida muy rica. Lo único que me afectó un poco es la altura, pero luego todo sale perfecto. Me encantan las montañas. Son paisajes muy lindos que por suerte podemos recorrer siempre", sostuvo Agustín.