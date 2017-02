Bolívar no cederá a sus jugadores al micro ciclo de la Selección Nacional

El seleccionador de Bolivia, Mauricio Soria dio a conocer una nómina de 36 jugadores convocados de los cuales nueve forman parten de los registros de Bolívar, entidad que a través de su dirigencia, indicó que ninguno de los elegidos participará en el micro ciclo de trabajo que planeó el cuerpo técnico a partir de este domingo en la ciudad de Santa Cruz.

"No es serio. Nos enteramos que la Selección Nacional tendrá un micro ciclo con poco tiempo de anticipación, no es lo adecuado y como institución no nos vamos a prestar a este tipo de cosas", declaró el gerente de la entidad, Jorge del Solar, en horas de la tarde de este sábado.

El entrenador del cuadro verde se reunió con la dirigencia de la Liga al finalizar la tarde de este viernes para desglosar el plan de trabajo para los compromisos frente a Colombia (23 de marzo en Barranquila) y contra Argentina (28 de marzo en La Paz) por las clasificatorias mundialistas Rusia 2018 y dentro de la preparación figuran micro ciclos, el primero de estos arrancará este domingo desde las 17:00 en el club Blooming y se prolongará hasta el 8 de febrero aprovechando que a media semana no hay partidos del torneo Apertura.

"Bolívar tiene un plan de trabajo detallado por el entrenador (Beñat San José) para esta semana. Estamos en etapa de competencia y con la Sudamericana encima no podemos cortar los entrenamientos", agregó Del Solar.

Para este trabajo de cuatro días, Soria citó a jugadores de nueve clubes de la Liga: Bolívar (nueve), Oriente Petrolero (ocho), Blooming (cuatro), Sport Boys (cuatro), Wilstermann (tres), Guabirá (dos), Nacional Potosí (dos), San José (uno) y Petrolero de Yacuiba (uno). Además del seleccionado Sub-20, Ramiro Vaca de Quebracho.

Ningún jugador de The Strongest fue convocado porque el 9 de febrero tiene el partido de revancha contra Montevideo Wanderers (Uruguay) por la segunda fase de la Copa Libertadores de América, en el cual el Tigre está a un paso de pasar a la siguiente etapa.

En esta lista el promedio de edad de los futbolistas es de 22,1 años, algo que destaca Soria con miras a la renovación de la Selección Nacional para las próximas competencias oficiales.

El titular interino de la Federación Boliviana de Fútbol (Fbf), Marco Peredo, informó que el seleccionado boliviano sostendrá dos amistosos en junio de este año, uno de esos cotejos será contra Estados Unidos y el otro contra El Salvador en fecha y sede por definir.