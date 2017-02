Entregan estación de regasificación y 3.094 instalaciones de gas a domicilio en Challapata

El presidente Evo Morales Ayma entregó ayer lunes la Estación Satelital de Regasificación (ESR) y 3.094 instalaciones de gas a domicilio en Challapata, obras encaradas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con una inversión de Bs 36.4 millones.

"Quiero que sepan en cada casa la instalación cuesta al pueblo, al Estado, al gobierno 1.200 dólares, es un regalo por cada instalación de gas. En otras naciones, inclusive en Sudamérica si alguien quiere gas a domicilio tiene que pagar, no es regalo, claro todo es administrado por el sector privado, aquí (en Bolivia) como hemos nacionalizado administra nuestra empresa YPFB, entonces hermanos y hermanas ha sido tan importante la nacionalización de los hidrocarburos", señaló el mandatario.

Evo Morales destacó que a diferencia de otros países donde el consumo del gas está entre 500 a 1.000 dólares, en el país oscila entre 1 a 2 dólares. "Son cambios profundos cuando el Estado asume la responsabilidad de prestar servicios básicos a la población, en algunos países todo está privatizado".

La entrega de redes de gas forma parte de los programas de festejo de la efeméride del departamento de Oruro. En la oportunidad además entregó viviendas sociales y sistema de riego.

Por su parte, el ministro Sánchez, manifestó que "en toda la historia republicana de Bolivia se han realizado 4.500 instalaciones de gas. En 11 años, Evo Morales ha llegado a entregar casi 57.000 instalaciones. Quiere decir que el 57% de los orureños tiene gas, es decir que de cada 10 orureños, 6 tienen gas". En este sentido, destacó que el gas haya llegado a poblaciones alejadas como Challapata. "Quién iba a pensar que Challapata iba a tener gas. Ahora, Challpata que no tiene ductos, tiene gas".

Sánchez agregó que en los últimos 11 años se ha beneficiado a Oruro con $us 900 millones por concepto de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), "todo el desarrollo que vemos en Oruro es gracias a la nacionalización de los hidrocarburos", añadió.

Además, informó que entre 2006 y 2016 se han invertido en el sector hidrocarburos de Oruro $us 98 millones. Entre 2017 y 2020 serán invertidos $us 77millones. "Sólo el año pasado se han invertido en Oruro $us 12 millones y este año se va a invertir $us 30.7 millones".

Por otro lado, informó que en Oruro, en la etapa republicana, se han hecho 313 conversiones a Gas Natural Vehicular (GNV), "en época de Evo Morales se han hecho más de 17.000 conversiones. Las próximas semanas va a venir la Entidad Ejecutora de Conversión a GNV (EEC-GNV)", enfatizó.

"Las próximas semanas tendremos más gas para los orureños, ese es el compromiso del sector hidrocarburos de aportar al desarrollo y al vivir bien, fundamentalmente de todos los bolivianos", concluyó Sánchez.

La estación

En la ESR se destinaron Bs 20.2 millones, en las instalaciones de gas a domicilio Bs 14.9 millones y en obras civiles complementarias Bs 1.3 millones, recursos provenientes de la estatal petrolera, brazo operativo de la Nacionalización de los Hidrocarburos.

La ESR de Challapata tiene una capacidad de almacenamiento de 100 metros cúbicos de GNL. Cumplirá la función de vaporizar el GNL, que llega en cisternas criogénicos, retornándolo a su estado natural gaseoso. Se compone de tanques de almacenamiento, bombas de alta y baja presión, vaporizadores ambientales y una unidad de regulación, medición y odorización.

Junto a este proyecto se entregó además 3.094 instalaciones internas de gas natural que benefician a 15.470 habitantes del municipio de Challapata a través del proyecto del sistema virtual de gas natural licuado.

Para concretar las inversiones de gas a domicilio en la mencionada localidad del departamento de Oruro, los técnicos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos tendieron 812 metros de red primaria y 63.896 metros de red secundaria.