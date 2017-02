Muerte en la serie "Jane the Virgin" causa avalancha de protestas en redes

La inesperada muerte de uno de los protagonistas en "Jane the Virgin" provocó una avalancha de protestas en las redes sociales, sentidos mensajes del elenco y llevó a la creadora de la popular serie de televisión estadounidense a escribir una carta de explicación y disculpas a los seguidores.

"Escribir este episodio fue devastador", escribió Jennie Urman, la productora ejecutiva y escritora de "Jane the Virgin" en una carta publicada en la plataforma de microblogging Tumblr.

"Fue una decisión que tomamos al inicio, cuando pensé en la historia completa. Pero incluso desde la primera temporada sabía que sería algo muy difícil", agregó en referencia al episodio 54, transmitido este lunes, en el que murió Michael Cordero (Brett Dier), marido de la protagonista, interpretada por Gina Rodríguez.

La fuerte reacción de los fanáticos de la serie a la muerte mantuvo la etiqueta #JaneTheVirgin entre los 10 temas del momento de Twitter en Estados Unidos durante toda la noche y las primeras horas de la mañana.

"Creo que el final de ׳Jane the Virgin׳ me enfermó", escribió en Twitter Rebecca Ragusa. "Cuando me desperté para hacer ejercicio casi vomito. Sí, así de triste estoy".

"Destrozada. Cómo voy a estudiar hoy cuando no puedo dejar de pensar en Michael", tuiteó otro fan que utiliza el nombre Nidhi Ghandi.

Después de debutar en octubre de 2013 como un esfuerzo de la cadena CW para atraer al creciente número de latinos en el codiciado segmento demográfico de la audiencia entre 18 y 45 años, "Jane the Virgin" se ha convertido en un éxito, con una aprobación del 100 % en la web de crítica de cine y televisión "Rotten Tomatoes".

La serie, adaptación estadounidense de una telenovela venezolana llamada "Juana la Virgen", creada por Perla Farías, va por su tercera temporada, con un elenco liderado por Rodríguez y además incluye al actor mexicano de telenovelas Jaime Camil y a la puertorriqueña Ivonne Coll.

"Tú eres mi cómplice artístico. Hicimos juntos dos temporadas y algo, y nunca tendré las palabras suficientes para hacerte entender cuánto has cambiado mi vida", escribió Rodríguez en Instagram acompañando una foto en la que se abrazaba con Dier.

"Te amamos Brett Dier. Tú eres todo", agregó Camil como leyenda de una foto que publicó esta madrugada y en la que aparece gran parte del elenco de la serie.

Urman cerró su mensaje en Tumblr con una referencia velada al duro clima político que se vive en Estados Unidos.

"Hay algo que me hace sentir muy mal. El cuándo. He recibido últimamente muchos tuits sobre como ׳Jane׳ es una luz en estos días y sé que acaban de ver un episodio que se siente como un puñetazo en el estómago", reconoció. "Así que quiero que estén seguros de que el optimismo de Jane regresará".