Expresidentes celebran que Doria Medina afronte juicio en libertad

Los expresidentes bolivianos Jorge Quiroga y Carlos Mesa celebraron ayer que el opositor Samuel Doria Medina pueda defenderse en libertad en el proceso iniciado en su contra por supuestos delitos cometidos hace 25 años.

Ambos exmandatarios se expresaron en ese sentido después de que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazara el sábado la petición de la Fiscalía para detener preventivamente a Doria Medina.

"Celebro que @SDoriaMedina y su familia recuperen un poco de tranquilidad hoy, después de demencial arremetida del Min. Público MASISTA (sic)", escribió Quiroga (2001-2002) en Twitter.

En la misma red social, Mesa (2003-2005) opinó que el TSJ "actúa con sensatez, desestima pedido de Min. Público en caso de Samuel Doria Medina", quien "afrontará el juicio en libertad".

En la audiencia cautelar celebrada la noche del sábado en la ciudad de Sucre (sureste), la Sala Penal del TSJ prohibió a Doria Medina salir del país sin autorización de ese tribunal y le impuso el pago de una fianza equivalente a unos 28.700 dólares.

El también empresario está obligado a presentarse una vez al mes en el Ministerio Público.

Doria Medina fue imputado por la Fiscalía junto a otros nueve exfuncionarios por supuestos delitos cometidos en un caso que se remonta a 25 años atrás, cuando el político era ministro de Planeamiento.

El Ministerio Público acusó a las exautoridades de los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Los cargos afectan a una supuesta autorización irregular para crear la entidad estatal de Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas), que transfirió 21 millones de dólares a Fundapro, una entidad sin fines de lucro de apoyo al microcrédito.

Doria Medina ha alegado que la transferencia fue un préstamo a Fundapro que se devolvió íntegramente y era un requisito de Estados Unidos para condonar a Bolivia una deuda de 361 millones de dólares.

El Ministerio Público señaló ayer en un comunicado que el TSJ "encuentra demostrado" que Doria Medina "es con probabilidad autor de los hechos investigados" en este caso.

Sobre la decisión del tribunal, el comunicado del Ministerio Público indica que "es necesario garantizar la presencia del imputado en el proceso, razón por la cual las medidas sustitutivas son desde ya un logro para la Fiscalía".

"Persecución política"

Doria Medina, que ha sido candidato a la presidencia en tres oportunidades, ha insistido en que es objeto de un proceso político porque se opone a que el presidente Evo Morales pueda buscar la reelección para un cuarto mandato.

Las autoridades han negado esa acusación y han defendido que se trata de un delito que no puede quedar en la impunidad.

Doria Medina, retornó ayer domingo a la ciudad de La Paz, después de que el sábado el Tribunal Supremo de Justicia (TJS) rechazó, en Sucre, el pedido de su encarcelamiento preventivo, y reiteró que el caso Focas, por el que se lo procesa, es sólo parte de una "persecución política".

"Me acusan de un tema de hace 25 años y deben creer que siguiéndome van a encontrar algo de hace 25 años, (entonces) es claramente pues una persecución política", aseguró.

Agregó que "yo me voy a defender, voy a demostrar mi inocencia, (aunque) en estos cuatro meses no me han podido demostrar que hay daño económico ¿Dónde está el daño económico? Se ha devuelto el crédito en su totalidad, tanto capital como los intereses, y se ha prestado a 338 mil pequeños productores, entonces de qué daño pueden hablar", remarcó.

La investigación de este caso fue abierta porque existe un presunto desvío de dineros públicos de Focas (Formación de Capitales en Áreas Secundarias, que ascienden a 21 millones de dólares, a cuentas privadas de Funda Pro en 1992, cuando Samuel Doria Medina ejercía la función de Ministro de Planeamiento, en el Gobierno del expresidente Jaime Paz, y además con un interés menor al que pagaba el Estado a sus acreedores.