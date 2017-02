Gobierno anuncia controles a la comercialización de artefactos electrónicos

El ministro de Economía, Luis Arce, anunció ayer que se hará controles a las comercializadoras de artefactos electrónicos, debido a los anuncios de que se subirán los precios al consumidor final por el alza del arancel para estos productos.

El Gobierno mediante decreto supremo subió los aranceles hasta a 15 productos de línea blanca y negra de acuerdo al siguiente detalle: Incremento que se impuso a cada producto Fuente: Ministerio de Economía Importadores ya advirtieron que se incrementarán los precios al consumidor final, lo cual fue rechazado por el ministro Luis Arce, quien además recordó que cuando se bajaron los aranceles los comercializadores no disminuyeron sus precios.

"Que no nos vengan ahora que querer decir que van a subir so pretexto de esto, vamos a controlar nosotros a las casas comerciales donde se expenden este tipo de productos", manifestó la autoridad.

El Ministro señaló que el Servicio de Impuestos estará ahí para verificar la actividad de los comercializadores de estos productos.

Señaló además que si existen precios altos en electrónicos, la gente tiene la alternativa de comprar celulares, computadoras y tablets de la empresa estatal Quipus, que -afirmó- se vende con factura y más barato.

Aseguró que "hoy tenemos una empresa que produce electrónicos que se producen en el país como es Quipus, que puede vender celulares, la gente podrá comprar más económico los celulares, computadoras y laptops (...). Tenemos reguladores, no estamos en el libre mercado de antes, ahora tenemos empresas estatales que pueden competir, que son de buena calidad y están teniendo aceptación en el mercado".

Arce acotó que se realizará el control a las comercializadoras, también para verificar si emitan factura como lo hace Quipus.

Ante el reclamo de los importadores de electrodomésticos y equipos de computación por la restitución las alícuotas al Gravamen Arancelario (GA) con un incremento del 5%, Arce dijo que cuando disminuyó el arancel los comerciantes mantuvieron precios altos al público.

"No es correcta la afirmación, no sé si se han beneficiado ustedes pero cuando bajamos los aranceles (...) los que se beneficiaban eran ellos porque compraban y vendían con los mismos precios. Que no nos vengan a decir que van a subir con so pretexto (del impuesto)", señaló.

El Ministerio de Economía y Finanzas justificó el decreto Supremo 3069 de restitución de los niveles arancelarios para la importación de equipos de computación, comunicación y otros artefactos electrónicos, para incentivar la industria nacional y sin fines recaudatorios. Prevé un impacto en las recaudaciones de 49 millones bolivianos.

Comerciantes de aparatos electrodomésticos de línea blanca y negra anunciaron que subirán los costos de sus productos importados directamente a la población, debido al incremento de los impuestos arancelarios de importación que sufrió ese tipo de aparatos.