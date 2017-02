Bolivia detendrá a padre de exministro acusado de narcotráfico si Argentina lo solicita

El boliviano Jorge Pérez Ardaya, padre del exministro de Gobierno (Interior) Jorge Pérez Valenzuela, fue acusado de narcotráfico en Argentina en diciembre de 2006 y puede ser detenido o sometido a un proceso de extradición si ese país formaliza una solicitud, afirmó ayer una fuente oficial en La Paz.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó ante los medios la información publicada por la prensa que relacionó a Pérez Ardaya con Pérez Valenzuela, quien condujo esa misma cartera en 2014 y actualmente figura como uno de sus asesores penalistas.

Romero sostuvo que, pese a que el caso de narcotráfico data de 2006 y a que Pérez Ardaya figuraba como buscado por Interpol, el Ejecutivo y la Policía de Bolivia desconocían esa información porque las autoridades argentinas no activaron los procedimientos para realizar una detención o la extradición del acusado.

Dijo que tras la publicación al respecto, realizada el domingo por el diario Página Siete, ha comunicado a las autoridades argentinas que Pérez Ardaya ha sido ubicado en la ciudad de Santa Cruz (este) y se han tomado previsiones para que sea vigilado.

"Quiero decir de manera categórica que el Gobierno nacional, el Ministerio de Gobierno, no encubre, no protege absolutamente a nadie, sea quien sea", sostuvo Romero.

Subrayó que contra Pérez Ardaya no hay una denuncia en Bolivia, por lo que es necesario que las autoridades policiales argentinas activen las peticiones ya sea para la detención o la extradición.

El caso se originó en el arresto el 6 de diciembre del 2006 de 19 bolivianos en el aeropuerto bonaerense de Ezeiza, entre los que se encontraba Pérez Ardaya, acusado de contrabando de cocaína.

Algunos habían ingerido la droga en cápsulas y otros la habían camuflado en sus valijas, según los antecedentes citados por Romero.

Romero dijo que todo los bolivianos fueron acusados de transportar 88 kilos de cocaína, mientras que otro documento oficial relacionado al caso precisa que en el caso de Pérez Ardaya la denuncia es que transportaba 2,8 kilos de la droga en su equipaje.

Siete días después todos fueron liberados a condición de que se presenten ante el juzgado una vez por semana, pero tres de ellos, incluido Pérez Ardaya, no lo hicieron, por lo que les fue revocada la excarcelación para defenderse en libertad.

Romero prefirió no pronunciarse sobre esta circunstancia en la relación familiar entre el exministro y su padre, pero incidió en que las responsabilidades penales son "individuales y personales".

"Si él (Pérez Valenzuela) conocía o no conocía es un tema sobre el que yo no puedo pronunciarme. Como autoridad del Ministerio de Gobierno, este despacho no recibió ninguna solicitud y quiero decir categóricamente que no se protege a nadie", insistió.

Además de ministro de Gobierno en 2014, Pérez Valenzuela ha ocupado también en otros periodos el cargo de viceministro de Régimen Interior.