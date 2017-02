Gobierno retrocede y cambia a Gerente de la CNS

El Gobierno de Bolivia cedió hoy al reclamo de los trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS), que tiene 3,1 millones de afiliados, de destituir al gerente de esa entidad y ahora espera que suspendan la huelga que realizan desde hace dos semanas y las movilizaciones que llevan dos meses.

El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, comunicó en un discurso su decisión de destituir al gerente general de la CNS, Juan Jordán, cuya designación en diciembre desató protestas porque no fue el resultado de las tradicionales consultas con los sindicatos.

García Linera había dicho el miércoles que mantendría a Jordán al menos por tres meses en el cargo para hacer auditorías en la CNS ante la sospecha de que allá existen actos de corrupción, cuyos responsables merecen ser sancionados con cárcel.

Sin embargo, en las últimas horas cambió de decisión después de que la Central Obrera Boliviana (COB), que agrupa a todos los sindicatos del país, convocara a movilizaciones callejeras y a una huelga para el lunes y martes de la próxima semana en apoyo al paro del personal de la CNS.

Es así que la ministra de Salud, Ariana Campero, juramentó a Carlos Meneses como nuevo gerente general de la Caja Nacional de Salud (CNS), en reemplazo de Juan Jordán.

"Mi persona está ingresando a formar parte del equipo de la CNS por lo tanto mi trabajo va a ser netamente técnico", afirmó Meneses tras juramentar al cargo.

Meneses es médico cirujano de profesión, tiene especialidad en gestión de calidad y auditoría médica, maestría en salud pública.

Trabajó en Huarisata y Achacachi y desempeñó funciones en el bono Juana Azurduy.

Antes de la posesión, García Linera enfatizó que ahora tampoco se hará consultas a la COB para hacer la nueva designación porque, según dijo, con ese procedimiento se producen actos de corrupción cuando los postulantes que buscan el cargo se "compran apoyo de los dirigentes".

"No voy a colocar a los que ellos me piden porque eso sería aceptar que otra vez entre una persona vinculada a una rosca mafiosa que va a querer a hacer negociados con la Caja. Vamos a poner a un médico, que ni conozco, pero he pedido que sea honesto", sostuvo.

García Linera pidió a la COB que suspenda su convocatoria a las movilizaciones y al paro para el lunes y martes, argumentando que los problemas de atención en los hospitales se agravan y ponen en riesgo a las personas pendientes de ser sometidas a cirugías.

Al respecto, el dirigente de los trabajadores de la CNS, Boris Villa, dijo a los medios que están a la espera de conocer al nuevo gerente para ver si es aprobado por el sector y pidió a García Linera que sí haga la consulta con la COB sobre el nombramiento.

El máximo líder de la COB, el minero Guido Mitma, dijo que la convocatoria al paro de actividades no se suspenderá con el cambio del gerente de la CNS porque la central obrera también tiene otras dos exigencias que el Gobierno no ha atendido.

Una de esas peticiones es la aprobación de una ley que paralice definitivamente la posibilidad de que los empresarios puedan hacer despidos comunicándolos con noventa días de antelación, que es una opción abierta en enero con un fallo del Tribunal Constitucional.

Además, la COB rechaza la decisión del Gobierno de financiar a empresarios agrícolas usando los aportes privados de los trabajadores en las gestoras de pensiones.