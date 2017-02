Manifestaciones contra "repostulación" de Morales y la "mentira y engaño"

Considerar que por una persona el pueblo hubiera resuelto NO modificar la Constitución, es ofender la inteligencia del Soberano y que devela la predisposición de anular los resultados con artilugios ilegales, señalan parlamentarios y dirigentes políticos.

Los Dres. DAEN. Ronald Torrez Armas, Wilber Cabrera Ríos, Wenceslao José Jauregui, Dra. DAEN. Magister Sandra Cabrera Ríos, entrevistados por redactores de JORNADA, señalaron: "Por doctrina, ideología, principios, el referéndum es una exigencia de los pueblos, se constituye en Resolución de conciencia, actitud y comportamientos, que sobrepasa al poder partidario, al Poder Ejecutivo y gobiernos locales, por tanto es de obligación cumplirla".

Expresaron que el sociólogo Daniel Bell afirma "que la nación se hace no solo demasiado pequeña para solucionar los grandes problemas, sino también demasiado grande para arreglar los pequeños problemas".

Manifestaron: "Cabe recordar que en países europeos existe 217 años de experiencia sobre referéndum, casos de Suecia, Alemania. En la etapa de la globalización las poblaciones exigen, reclaman, que los gobernantes les consulten y decidan sobre políticas nacionales, departamentales y municipales, para favorecer el bien común, más allá de las pretensiones de quienes en forma temporal administran la cosa pública".

"Es un error considerar que la globalización concierne solo a los grandes sistemas, como el orden financiero mundial, cuando en países en desarrollo, dependientes del aprendizaje de la tecnología, se tiene nuevos desafíos que es necesario admitir y resolverlos en el ámbito de la convivencia civilizada, democrática y de total respeto y acatamiento a lo que el Soberano Mandante decide".

Visiones desde el Poder gubernamental y de los entes cívico ciudadanos

Para el presidente Evo Morales y el MAS, el 21F "es el día de la mentira", por cuyo motivo se movilizó a los sectores cocaleros, administración pública, ministros, Senadores, Diputados, Alcaldes, Gobernadores, oficialistas y militancia del MAS para efectuar manifestaciones hoy y mañana. El Presidente, se informó, estará en Santa Cruz encabezando la manifestación del partido político MAS.

Cabe recordar que en el referéndum de fecha 21F de 2016, el pueblo boliviano acudió a las urnas y por mayoría derrotó al MAS, rechazando la modificación del Art. 168 y la repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera.

El diputado opositor Gonzalo Barrientos expresó: "A pesar que en diferentes oportunidades el mandatario Morales señaló que respetaría el voto mayoritario al presente se organizó acciones psicológicas, mediante intensa propaganda oficial, divulgando que por el caso Gabriela Zapata el pueblo hubiera sido engañado y por ello habría votado contra las intenciones del gobierno, nada más falso y ridículo".

"El pueblo considera que es necesario la fiscalización de los actuados gubernamentales, toda vez que, según el docente universitario y analista económico Lic. Gonzalo Chávez, el gobierno del MAS recibió más de 60 mil millones de dólares en estos diez años, por la venta de gas al Brasil y a la Argentina, el pueblo se pregunta en qué se gastó esos dineros y mediante qué licitaciones, el docente de la UMSA, Dr. Carlos Börth, denunció, mostrando documentos oficiales, que los ministros de la Presidencia Juan Ramón Quintana y la ministra Marianela Paco, tenían bajo su responsabilidad y gestión, la administración de 4 mil 170 millones de bolivianos, sumado a ello están los actos de corrupción en el Fondo de Desarrollo Campesino, en YPFB, en las Fuerzas Armadas. El pueblo votó en forma consciente, para que otro Gobierno fiscalice dichos actuados, no es nada novedoso, nuestro pueblo históricamente fue celoso en saber qué ocurrió con la administración de la cosa pública, por eso el 21 de febrero de 2016 el resultado fue, dijo, contundente y la derrota le obligó al MAS, en su Congreso efectuado en Montero, a intentar 4 vías, sui generis, para pretender la repostulación de Morales y García".

Dirigentes de organizaciones cívico social vecinales, expresaron "que el 21F los ciudadanos, sin apego a directivas o militancia partidaria, acudieron a votar. Interrogaron: ¿Acaso los militantes del MAS y de otros partidos no son también ciudadanos?, pues en esa condición los resultados definieron que Morales –García, no deben repostular a futuras inmediatas elecciones, toda vez que se rechazó la modificación del Artículo 168 por lo cual está vigente y que impide a los actuales mandatarios pretender encontrar vías, mediante interpretaciones ajenas al ordenamiento constitucional, para repostular, incurriendo por tanto en incitación de su partido a la desobediencia de lo que manda la Constitución Política del Estado Plurinacional, específicamente el Art. 168".

Integrantes de la brigada parlamentaria de UD y del PDC expresaron "que las actitudes del MAS, son malintencionadas en contra del estado de derecho y del sistema democrático".

A través de su edición digital Manfred Reyes Villa, le recordó al actual mandatario "que el Soberano le dijo NO a su reeelección".

Indica: "El 21F de 2016 es una fecha memorable en la historia política de nuestro país, marca la frontera entre el respeto a la Constitución Política de Bolivia y el declararla en receso como lo hicieron Gobiernos nefastos y autoritarios del pasado, que felizmente hoy son historia en nuestro país, no hay, no existe vía alguna para burlar la voz del soberano, Zapata, renuncias o cuartos atajos, huelen a un gran fraude montado a fin de causar por cualquier resquicio, ilegal por cierto, una nueva postulación. No es de extrañarse que quieran encontrar tortuosos caminos, de cometer esta barbaridad inscribirán al país en el grupo de los incivilizados donde la única ley es la voluntad de perpetuarse en el poder, ¡señor Evo Morales el Soberano ya le dijo NO a su repostulación al margen de la Constitución".

Las plataformas ciudadanas y los entes cívico vecinales a través de diferentes manifiestos, enfatizaron que "el 21F, los ciudadanos, sin distingo de colores políticos, acudieron a votar en forma consciente y rechazaron la modificación del Art 168 y también la repostulación del actual Presidente y del Vicepresidente, no se puede tapar el sol con un dedo, se impuso la voluntad y decisión mayoritaria del pueblo por tanto es de obligación cumplirla".

Anunciaron que para mañana (martes 21F) las plataformas y entes cívico ciudadanos, se concentrarán en la plaza San Francisco a partir de hrs.17 y 30 y en otros lugares, efectuada las mismas, se constituirán en Cabildos para emitir Resoluciones.

Martes de marchas

Mientras, los seguidores del presidente Evo Morales anunciaron que volverán a movilizarse en varias ciudades este martes para defender la validez del referendo que hace un año rechazó cambiar la Constitución para que el mandatario vuelva a postular en 2019.

El diputado Víctor Borda, del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), dijo a los medios que alistan "concentraciones masivas" en la ciudades capitales y en provincias para proclamar que el 21 de febrero de 2016 fue "viciado por la mentira".

Ese día, 53,1 % de los bolivianos votó en contra de una propuesta oficialista para modificar el artículo 68 de la Constitución con el propósito de habilitar otra vez al presidente Morales como candidato para la elección programada en 2019.

La derrota fue un duro revés para Morales y provocó que el Gobierno y el MAS acusen desde entonces a los opositores y a un grupo de medios de comunicación de haber difundido mentiras sobre el mandatario para provocar ese voto contrario en la consulta.

La argumentación es que todo el escándalo sobre la expareja de Morales, Gabriela Zapata, fue inflado para dañar al gobernante.

La mujer está en prisión acusada de delitos económicos y de haber intentado hacer creer que tenía un hijo con el mandatario.

El Gobierno promueve que el 21 de febrero fue el "Día de la Mentira", mientras que la oposición defiende, en cambio, que tal fecha debe conmemorarse como el "Día de la Democracia".

El diputado Borda dijo que el oficialismo, apoyado por sindicatos afines a Morales, marchará en varias ciudades de forma pacífica y no quiere confrontaciones callejeras con los sectores contrarios.

En La Paz, los seguidores de mandatario tiene previsto hacer movilizaciones a mediodía del martes, mientras que los opositores y otros sectores ciudadanos convocaron a protestas por la noche.

En la ciudad de Santa Cruz, la más próspera y populosa de Bolivia, la marcha oficialista se hará este lunes, mientras que los movimientos de la oposición lo harán el martes.

La diputada opositora Norma Pierola, en declaraciones a radio Panamericana, ratificó que las protestas de ese sector serán para exigir respeto al resultado de la votación en contra de la aspiración de Morales de buscar un cuarto mandato consecutivo.

Al igual que los oficialistas, la diputada afirmó que las protestas de los opositores "serán totalmente pacíficas" para evitar confrontaciones si eventualmente hay cruce de manifestaciones.