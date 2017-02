Colegio de Abogados presentó "basura" como pruebas de consorcio ilegal: Arce

El Ministerio de Justicia esperaba recibir "documentos que incriminen a abogados, jueces y fiscales que atentan contra la sana administración de justicia".

El ministro de Justicia, Héctor Arce, denunció que el presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Raúl Jiménez, presentó cajas con "basura" como pruebas contra consorcios de abogados, jueces y fiscales que actuaron en acuerdo con la finalidad de obtener ventajas económicas ilícitas.

Durante el acto de juramento y entrega de credenciales a nuevos abogados en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el ministro Arce denunció: "El presidente del Colegio Departamental de Abogados, Dr. Raúl Jiménez Sanjinés hizo llegar a esta cartera de Estado una caja -ánfora con documentación-, presuntamente no revisada que contendría denuncias de supuestos consorcios de jueces y abogados que estarían operando en el país".

"Realizada la recepción de la documentación en el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional se procedió a la apertura de la caja para verificar el contenido en presencia del viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Gonzalo Trigoso; en representación del Colegio Departamental de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, y la Dra. Alejandra Navarro, asesora de despacho del ministro", acotó.

En presencia de esas autoridades "hemos abierto esas cajas y no hemos encontrado absolutamente nada, solamente denuncias manuscritas y basura. Hemos asumido que estos supuestos documentos se referían a denuncias que hizo el doctor Jiménez, hace varios meses y años", remarcó Arce.

Se realizó el inventario de la documentación que de acuerdo al acta se evidenció que "son denuncias anónimas, que no tienen respaldo probatorio y que carece de relación de hechos. No había absolutamente nada que nos permita iniciar una investigación seria".

El Ministerio de Justicia "esperaba recibir documentos que incriminen a abogados, jueces y fiscales que atentan contra la sana administración de justicia".

Arce demandó al Colegio de Abogados "mayor seriedad y respeto" en la lucha contra la corrupción en la administración de la justicia y el ejercicio de la abogacía.

"El Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción tiene procedimientos para este tipo de denuncias, existe reserva de identidad, si hay temores y tienen miedos, hay mecanismos para llegar y mantener las cosas en estricta reserva pero no es serio, no es responsable actuar de esa manera anunciar públicamente una situación que aparentemente no existe", afirmó el ministro Héctor Arce.

Juramentó a 354 profesionales

El ministro Arce juramentó a 354 nuevos profesionales que se empadronaron al Registro Público de la Abogacía (RPA), a quienes pidió incorporarse a la renovación de la Justicia.

"Incorpórense a esta cruzada por la transformación en la justicia, a la lucha por su vida, porque un ser humano desarrolla su vida en su familia y en su profesión", dijo en un acto que se realizó en el hall del Tribunal de Justicia de La Paz.

A su juicio, es tiempo de una profunda transformación del sistema judicial boliviano en alianza con todas las autoridades y administradores de Justicia.

"La transformación de la justicia la queremos hacer entre todos, separando las manzanas podridas de las sanas", enfatizó la autoridad.

Arce garantizó a los juristas el apoyo del Ministerio de Justicia y de la institucionalidad del Estado por su servicio a la sociedad y para revertir el mal concepto de la sociedad sobre los abogados.

"Muchas veces se entiende, se confunde (al abogado) como una persona que engaña, miente, que trampea, que busca el sufrimiento de los demás y no busca el bien", concluyó.