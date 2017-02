Luis Maldonado: "No tengan dudas que jugaremos a ganar"

La Paz, (APG) miércoles 22, febrero 2017

APG

"Será un partido duro, los jugadores chilenos están acostumbrados a jugar con todo y conseguir el resultado. No tengan dudas que jugaremos a ganar, saldremos al campo de juego a conseguir el resultado que nos clasifique a la fase de grupos de la Copa Libertadores", expresó el jugador de The Strongest, Luis Maldonado, quien estará entre los once titulares.