Multitudinaria manifestación ciudadana reiteró rechazo a repostulación de Evo y Álvaro

Miles de personas se concentraron en diferentes plazas de los departamentos de Bolivia para celebrar la victoria ciudadana del 21 de febrero de 2016, que derrotó al MAS, no obstante el millonario despliegue propagandístico del partido de Gobierno, indicaron.

En La Paz, la plaza San Francisco y calles adyacentes se vio colmada de ciudadanos, hombres, mujeres, que portando la tricolor nacional, afirmaron su voluntad y decisión de defender el voto del pueblo mayoritario del 21 de febrero de 2016, reiterando "el rechazo a la repostulación de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera".

Juntas vecinales de El Alto y de la ciudad de La Paz, magisterio, gremiales, amas de casa, plataformas ciudadanas, campesinos, universitarios de San Andrés, profesionales, trabajadores, indígenas, ingresaron a la plaza San Francisco, desde varios lugares de la ciudad de La Paz, de El Alto y provincias.

Representantes de "plataformas ciudadanas" y de entes "cívico vecinales" expresaron que "el gobierno del MAS, que presiden Evo Morales y Álvaro García Linera, han mentido a Bolivia, han engañado, han ingresado en permanentes actos de corrupción a todo nivel gubernamental. Evo dijo que era un Gobierno de campesinos e indígenas, pero los reprimió durante la marcha del Tipnis, dijo que lucha contra el imperialismo, contra el capitalismo, pero se ha entregado al imperialismo chino soviético, Evo y García Linera, decían que habían nacionalizado los hidrocarburos, pero jamás hubo nacionalización sino migración de las transnacionales a nuevos contratos con YPFB, dijo que habría fuentes de trabajo, lucharían contra la pobreza, sin embargo a dejado a miles de personas sin trabajo, la industria nacional, manufactura, está quebrada, la invasión de productos chinos, la entrega de grandes construcciones a empresas chinas, ha colocado a los trabajadores en situación de hambre y miseria, la incursión de Rusia con una central de investigaciones radiactivas, nuclear, genera temor en los habitantes no solo de El Alto sino de Bolivia, el nepotismo y las tramoyas para engañar a los bolivianos, la injusticia de operadores del Órgano Judicial designado por el gobierno, han causado, ocasionado que el pueblo el 21 de febrero vote por el NO a la repostulación de los actuales mandatarios, para que se fiscalice todos y cada uno de sus actuados, por un nuevo Gobierno surgido del voto popular, hemos salido a las calles para que se respete la Constitución Política del Estado y no se intente violarla, el gobierno de Morales y García Linera han ingresado en incitación a la desobediencia a lo que manda la Leyes de Leyes, al haber obligado a empleados de la administración pública abandonar sus labores para pretender se desconozca los resultados del 21F de 2016, han ingresado a un proceso desestabilizador en contra el estado de derecho, por eso le exigimos al Gobierno masista que respete la decisión mayoritaria de los bolivianos expresada el 21 de febrero de 2016", señalaron representantes de los denominados "Todos Somos Ciudadanos", "Todos somos de las plataformas ciudadanas patrióticas".

Los manifestantes repitieron los lemas "Evo Zapata, dónde está la plata", "Evo a Chonchocoro", "Evo corrupto te espera Chonchocoro".

La periodista Amalia Pando, que fue la principal oradora de ese acto, acusó en su discurso al Gobierno de haber usado la "corrupción" para apropiarse de sindicatos, organizaciones campesinas, la Justicia, la prensa e "inclusive la verdad".

Pando mencionó casos de corrupción que golpearon al Gobierno como los fraudes en un fondo para indígenas y criticó que, además, se hayan hecho gastos para que el mandatario tenga un nuevo avión, un nuevo Palacio de Gobierno y un museo dedicado a su trayectoria.

"Este gobierno no es un gobierno del pueblo para el pueblo. Este es un gobierno de Evo Morales para Evo Morales", sostuvo.

Otras multitudinarias manifestaciones similares se realizaron en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, también por la noche para evitar enfrentamientos con los seguidores del mandatario.