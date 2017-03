Oposición denuncia a magistrados que realizaron nombramientos ilegales

Los senadores de la Bancada de Unidad Demócrata, Oscar Ortiz y Arturo Murillo, informaron ayer que el pasado 17 de enero denunciaron ante la Presidencia de la Cámara de Diputados a los consejeros de la Magistratura, Wilber Choque Cruz, Roger Gonzalo Triveño Herbas y Freddy Sanabria Taboada por supuestos delitos cometidos en sus funciones.

Ortiz explicó que los tres magistrados incurrieron en los delitos de incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales, tipificados en los artículos 154 y 157 del Código Penal.

"Consideramos que estos magistrados han cometido irregularidades en el proceso de selección de jueces y de vocales; proceso en los cuales no cumplieron ni siquiera con su propio reglamento. No hubo publicidad para los procesos de selección, no hubo periodos de impugnación ciudadana e irregularmente se les hizo una segunda prueba, lo que no está permitido, a algunos postulantes, que después fueron seleccionados como jueces y vocales", resaltó Ortiz.

El legislador por Santa Cruz dijo que uno de los nombramientos ilegales es del encargado distrital del Consejo de la Magistratura en el departamento de Santa Cruz, José Enrique Aguilera, de quien no existe constancia de puntuación de meritocracia y no acreditó cursos de postgrado, ni de producción intelectual.

"Por esas irregularidades nosotros vamos a hacer seguimiento en el marco de nuestras facultades de fiscalización para demandar que la Cámara de Diputados procese nuestra denuncia de acuerdo a las leyes correspondientes", agregó Ortiz.

Para finalizar, el legislador opositor explicó que dos de los magistrados denunciados están suspendidos y que el tercero aún continúa en funciones lo que es "altamente riesgoso que siga en el proceso de selección de jueces y vocales y de los otros cargos vacantes en la Justicia, cuando ya han demostrado que no actúan ni con la transparencia, ni con el apego a la ley y las normas necesarias para darle confianza al pueblo boliviano de que realmente se selecciona de acuerdo a la ley y se selecciona los mejores".