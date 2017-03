Cristian Castro se hace "hombre" en su nueva etapa musical

El cantante mexicano Cristian Castro celebra sus 25 años sobre los escenarios con un nuevo disco, "Dicen", que le sirve para entrar en una nueva etapa en la que siente que ya se ha convertido finalmente en "hombre".

"Me gusta ser hombre, convertirme finalmente en hombre. Me gusta seguir siendo joven, pero ya abordando un poquito más el tema adulto, entrando en una etapa nueva que me parece que está plasmada en estas canciones", dice en una entrevista a Efe en Miami (EE.UU.).

Después de una prolongada "juventud", Castro revela que a sus 42 años entra en una fase de "madurez mental" acompañado de un trabajo de estudio conformado por doce canciones inéditas en las que explora nuevos géneros.

El cantante asegura que con su decimoquinto álbum pretende reconquistar los países que le "olvidaron" y lograr mantenerse en el actual contexto musical a base de compromiso.

Evitar los altibajos es una tarea "difícil" en la vida de cualquier artista, pero Cristian Castro asegura tener clara la receta para la continuidad: oficio, disciplina y dejar que el "espíritu" de las canciones se apodere de él.

Para un cantante al que se le atribuyen varias salidas de tono en el pasado reciente, el título de su nuevo disco, "Dicen", funciona como una indirecta para todos aquellos que hablan de su vida porque, tal y como él mismo afirma, es mejor "cantar" ante "tantas cosas" que se dicen.

Castro, que pide silencio con su dedo índice en la portada del álbum, indicó que quiso hacer un "juego" con la palabra y la portada, que funciona a modo de mensaje: "tranquilos, no digan tanto".

Sin embargo, el artista se divierte con sus críticos y opina que, en definitiva, todos los que quieren hablar de su vida "tienen razón", porque él tiene su verdad, pero los demás también creen tener la suya.

Su primer álbum después de cinco años de silencio musical se publicó en diciembre pasado y el cantante se mostró "contento" por volver con sus baladas románticas de siempre, pero también por explorar con ritmos nuevos.

Cristian Castro se adentra en géneros como el de la música urbana tan en boga en la actualidad e incluso el rap en el tema "Lady Blue".

"Nunca imaginé que me iba a aventurar en las aguas del rapeo, pero lo logré con mi estilo, con una dulzura que es característica mía", reveló el artista. La atmósfera de sensualidad y erotismo domina esta canción en la que colabora el cantante cubano Yotuel, del grupo Orishas.

Con estos ingredientes, el músico de "Nunca voy a olvidarte", "Azul" o "Amor eterno" cree que, en general, tiene entre manos un disco "muy sexy".

En otras partes del álbum, el hijo de la diva mexicana Verónica Castro y del actor Manuel Valdés afirma que cierra los ojos y se imagina en una película en la que figuran sus canciones con arreglos cinematográficos.

Asimismo, también hay mucho movimiento pop y sensaciones "colegiales" que, según él, podrían bailarse en la discoteca, para mantener viva la llama de una juventud que, dice, está dejando atrás.

Lo que le hace feliz día a día es ver que su música cambia "un poquito" la vida de mucha gente, así como también cambió la dirección de la suya.

"Las canciones me han dicho cómo tocar a una mujer, cómo ser con una mujer", recuerda el ya veterano artista, que comenzó muy joven sobre los escenarios y pronto ganó fama de "Don Juan" latino.

En sus peores momentos, con desánimo y frustración, insiste en que también recurrió a la música, que le dice que es su "amiga y que se apoye en ella".

El cantante, que hace balance tras sus muchas vivencias y analiza "en qué" se ha convertido, indica que por muy maduro que se crea ser, siempre intenta conservar la "ilusión bonita" de un niño para hacer que la gente se vuelva a enamorar de su voz.