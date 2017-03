El "Toro" quiere sobresalir en la Libertadores

Jugadores, cuerpo técnico y directivos están concentrados en escribir una nueva página en la historia de Sport Boys cuya plantilla debutará este miércoles en la Copa Libertadores contra Libertad, de Paraguay, el encuentro se jugará en el estadio Ramón Aguilera Costas, de Santa Cruz a partir de las 18:30 y corresponde al Grupo 6 del torneo que regenta la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Para el Toro se le presenta un nuevo reto, es la primera vez que intervendrá en un campeonato internacional (se ganó la plaza como campeón de la Liga en el 2015 torneo Apertura que finalizó el 20 de diciembre, el elenco era dirigido por Carlos Fabián Leeb), ese antecedente invita a los jugadores a marcar la presencia del plantel con resultados que los favorezca y los lleve a cumplir con su objetivo, el camino no será nada fácil pero si podrán subir peldaño tras peldaño y así llegar a la meta.

Xabier Azkargorta, técnico del plantel de Warnes junto a sus jugadores saben que no tienen tiempo para las distracciones, además el vasco armó una plantilla con jugadores de renombre quienes deberán jalar el carro para un sólo lado junto a sus compañeros, tarea complicada considerando que en el torneo de la Liga boliviana los resultados no los están acompañando (el domingo perdieron ante Oriente Petrolero), algo que no deja de quitar el sueño a los directivos quienes ven de reojo la producción de algunos refuerzos.

Pese a todo, el grupo está unido el reto también es para mostrar su mejor juego especialmente para los jugadores nacionales quienes tienen el objetivo de salir del país y reforzar otras plantillas, son muchas las finalidades que tienen los jugadores por lo que anunciaron que no regalarán nada al rival, al contrario darán pelea hasta el último minuto de juego.

Con esos antecedentes el entrenador alista cambios en el once habitual, en los entrenamientos ordenó el ingreso de José Alfredo Castillo junto a Marcos Ovejero quienes comandarían el ataque, en el puesto del segundo era titular Juan Vogliotti quien fue sustituido por razones técnicas. Otra alternativa que maneja el técnico es el ingreso del mediocampista Alexis Messidoro quien acompañaría a Leandro Ferreira, con ese cambio Jair Torrico esperaría su turno en la banca.

Fernando Jubero Carmona, técnico de Libertad dispuso que el plantel llegue a la ciudad de Santa Cruz con anticipación, sabe del potencial que tiene para sacar ventaja, pero también es consciente que su rival boliviano quiere sumar sus primeros puntos. "No hay rivales fáciles", aseveró el entrenador ante la consulta de la prensa local.

Libertad viene de empatar con Nacional de su país a un tanto por lado en el torneo local los resultados tampoco fueron sus mejores aliados. El entrenador quien se guarda sus fichas para enfrentar este encuentro podría disponer el ingreso de Jonathan Valiente y Santiago Salcedo, este último fue autor del único gol para su plantel, aunque los cambios se verán el mismo día del juego.

Una terna ecuatoriana controlará el partido, Roddy Zambrano será el árbitro quien tendrá el respaldo de Byron Romero y Christian Lescano.