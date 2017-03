Opositora UD presentará acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Coca

Según los opositores, la norma vulnera el artículo 384 de la Constitución Política del Estado (CPE), el cual dice que "el Estado protege a la coca originaria y ancestral". Oficialista Barón califica de "disparate jurídico" el anuncio, mientras Joaquino le pide a Morales no promulgar la Ley.

Los senadores de la Bancada de Unidad Demócrata (UD), anunciaron ayer la presentación ante el Tribunal Constitucional de una acción abstracta de inconstitucionalidad en contra de la Ley de la Hoja de Coca, que sería promulgada en las próximas horas.

En representación de los legisladores de oposición, el senador Oscar Ortiz explicó que la nueva ley contraviene "el artículo 384 de la Constitución Política del Estado, que establece que el Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia".

"Queda claro que la Constitución reconoce un solo tipo de coca, originaria y ancestral y todos los bolivianos sabemos que esto sólo se produce en dos zonas del país, en el departamento de La Paz, en la zona de los Yungas y en el departamento de Cochabamba, en la zona de Yungas de Vandiola; sin embargo el artículo 16 de la Ley General de la Coca, que ha sido sancionada, abre otras categoría, de zona con registro y catastro. La misma ley ya no la define como originaria y ancestral", explicó el senador.

El legislador opositor agregó que bajo la figura de registro y catastro, la ley sancionada incluye a tres provincias del departamento de Cochabamba, Chapare, Tiraque y Carrasco, que "obviamente no cumplen con lo que dice la Constitución, que establece un requisito claro, tienen que ser originaria y ancestral".

En base a ello, Ortiz reiteró que la Ley de la Hoja de Coca sancionada la semana pasada en la Asamblea Legislativa es inconstitucional, por lo que la Bancada de Senadores de UD va a iniciar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional las acciones legales correspondientes para enmendar lo que señala la Constitución, que las únicas zonas que pueden producir coca de forma legal en Bolivia son las clasificadas como zonas originarias y ancestrales.

"Otras zonas que no están enmarcadas en esta clasificación no pueden ser legalizadas bajo una norma ilegal, por lo tanto, la Ley General de la Coca, en lo referido al artículo 16, estaría incumpliendo la Constitución", puntualizó Ortiz.

"Disparate jurídico"

Por su parte, el presidente de la Comisión Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, el oficilista Milton Barón, calificó de "disparate jurídico" el anuncio de una acción de inconstitucionalidad de parte de asambleístas de oposición a la Ley General de la Coca.

"Si la oposición llega realmente a plantear esta acción de inconstitucionalidad, ׳va ser un disparate jurídico׳, ׳una acción sin pies ni cabeza׳ porque el Parlamento nacional, ha aprobado la Ley General de la Coca, precisamente en cumplimiento a un mandato Constitucional que se encuentra descrito en el artículo 384 de la Constitución Política del Estado que manda a regular la producción, comercialización e industrialización de la hoja de coca a través de una Ley aprobado en la Asamblea Legislativa", afirmó tras el anuncio del senador por Unidad Demócrata (UD) Oscar Ortiz.

Barón remarcó que de ninguna manera se puede hablar de inconstitucionalidad de la Ley General de la Coca, toda vez que la actuación del Legislativo ha estado pegado en el artículo 384 de la Constitución Política del Estado.

"En todo caso yo debo recordar a los colegas de la oposición, que una acción de inconstitucionalidad se plantea cuando una Ley es contraria a la Constitución Política del Estado, en este caso la Ley General de la Coca lo que hace es más bien dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 384 de la Constitución", insistió el legislador del MAS.

Joaquino pide a Morales no promulgar la Ley

Mientras, el representante nacional, René Joaquino, a tiempo de pedir al Presidente del Estado todavía no promulgar la Ley de la Hoja de Coca, dio a conocer su preocupación por cuanto no habría tenido consenso, sobre todo en los cultivadores de la coca, como el caso de los cocaleros de los Yungas de La Paz, que anunciaron que no estarán presentes si el gobierno decide dicha promulgación.

Agregó que se debe socializar, consensuar con varios sectores del colectivo social, mejorarla, explicar a organismos internacionales sobre el contenido social de la misma.