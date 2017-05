Beñat San José: "Iremos Con Todo, Estamos Muy Motivados"

"Jugar un clásico es un partido aparte, pero jugar de local también es importante y una motivación extra. Iremos con todo, estamos muy motivados", declaró Beñat San José Gil, entrenador de Bolívar, equipo que el día domingo enfrentará a The Strongest por la décima quinta fecha del Campeonato Apertura cuya tabla de posiciones está apretada.

Los celestes se preparan para el clásico 205, el técnico se guarda algunas cartas antes de dar a conocer el once titular, pero también es verdad que tiene algunas dudas debido a las lesiones de Luis Gutiérrez y Jorge Enrique Flores quienes están en etapa de recuperación y aún no fueron confirmados entre los once titulares.

"Con los tratamientos que me realizaron estoy mejor, esperaremos hasta el viernes para ver si puedo jugar, esa determinación ya le corresponde al entrenador. Jugar un clásico es distinto por toda la emoción y apoyo, más aún cuando los dos rivales venimos de perder y los dos queremos hacer las cosas bien. Ojalá que el domingo se registre una victoria para Bolívar; el campeonato cada vez está más emocionante, pero estamos convencidos que todos los partidos son diferentes y los puntos también son importantes", declaró Gutiérrez.

En la tabla de posiciones el equipo celeste es líder del campeonato con 28 puntos en tanto que el Tigre es tercero con 25, para los dos el clásico nacional es más que importante por lo que también se espera que el cotejo se jugará a estadio lleno, cuyos aficionados tendrán que respetar las medidas de seguridad que se toman para el encuentro, pues se quiere evitar cualquier contratiempo.

"Seguimos arriba en la tabla de posiciones y dependemos de nosotros, todos los partidos los jugaremos de igual a igual. El domingo tenemos una revancha y espero que se den las cosas, hace rato que no marco, espero que me toque para aportar con el equipo. Ojalá pueda jugar desde el arranque del partido, pero eso define el profesor quien es el que hace el equipo. El grupo está unido y queremos seguir así", apuntó el jugador Gastón Cirino.

En los entrenamientos los futbolistas están concentrados en el encuentro ante su clásico adversario. "Volvemos al Siles donde hicimos las cosas bien, esperemos seguir en el rumbo para sacar buenos resultados y que después nos favorezca. Es muy importante la suma de puntos para sacar ventaja. Un clásico lo jugamos de diferente manera por toda la historia que hay, estamos concentrados en hacer las cosas de la mejor manera posible", estacó Leonel Morales, quien sería titular ante el Tigre.

Medidas de seguridad

El club Bolívar que oficia de local por efectos de recaudación, estableció algunas medidas de seguridad con el fin de garantizar el desarrollo normal del partido, en la ocasión más de mil efectivos policiales se encargará del control dentro y fuera del escenario deportivo.