Vecinos exigen a Revilla derogar ley de fiscalización de construcciones

Una masiva marcha de vecinos cercó ayer las oficinas de la Alcaldía de La Paz, y exigió la derogación de la Ley Municipal 233, de Fiscalización Técnica Territorial, porque según los argumentos expuestos endurece las sanciones por las construcciones ilegales.

"No nos vamos mover de aquí, vamos a cercar el Palacio Consistorial hasta que el alcalde (Luis Revilla) derogue esta Ley Municipal 233", indicó el presidente de la Federación de Juntas de Vecinos (Fejuve) La Paz, Jesús Vera.

"Que se anule la Ley 233, por que no ha sido consensuada, con los vecinos, con la población, a todos les afecta (...) si viven en la ladera y no tienen plano de construcción, ya son infractores, ya nos van a cobrar multas millonarias, eso no puede ser posible y nosotros por eso estamos marchando ahora", puntualizó Vera.

Según el dirigente, la norma permitiría a los funcionarios de la Alcaldía la demolición de construcciones que no tengan un plano de construcción y si no fuera ese el caso, el cobro de multas millonarias a los propietarios de dichas construcciones.

Aquello sería ejecutado sin la necesidad, inclusive, de una orden emitida por un juez, lo que estaría violando incluso la Constitución Política del Estado, manifestó el dirigente de la Fejuve.

Aseguró que los vecinos se sienten cansados de las "arbitrariedades" que comete Revilla que afectan la economía o los "bolsillos" de los habitantes de la ciudad sede de Gobierno, ya que esa normativa dijo "sería retroactiva".