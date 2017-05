Laime y Keller ganan el torneo nacional de raquetbol

La tarijeña Brenda Laime y el cruceño Carlos Keller ganaron ayer las finales de la categoría Open y se coronaron campeones en el torneo nacional de raquetbol, celebrado en las canchas de la tercera fase del estadio Patria, de la Capital del Estado.

Con compromisos de buen nivel, se cerró el torneo controlado por la Federación Boliviana de Raquetbol (Febora) y Laime le dio el título a Tarija con una excelente campaña a lo largo de las cuatro jornadas de competencias, de la misma manera, Keller llegó a la cima para otorgarle una estrella más al raquetbol cruceño.

Laime venció a Stefanny Barrios, de Santa Cruz, por un marcador de 2-0 en el cotejo final. De esta manera, la tarijeña se quedó con el primer puesto y la medalla de oro, Barrios segunda y Valeria Centellas, de Cochabamba, fue tercera.

En varones, los finalistas fueron Keller y el chuquisaqueño Conrado Moscoso; sin embargo, el cotejo no se disputó porque Moscoso no se presentó a tiempo al partido (09:00) y su rival le dio walk over, debido a que una hora después tenía el duelo de dobles y no quería aplazar ese encuentro. El podio quedó con Keller como primero, Moscoso como segundo y Diego García, de Cochabamba, como tercero.

En la jornada también se definieron los títulos de la modalidad de dobles en Open con dominio cruceño. Jenny Daza y Barrios obtuvieron el primer puesto, escoltadas por Carola Loma (Chuquisaca) y Yasmine Sabja (Cochabamba) y Valeria Centellas (Cochabamba) y Brenda Laime (Tarija), como segundas y terceras, de manera respectiva.

En la rama masculina, Moscoso unió fuerzas con Roland Keller (Santa Cruz), hermano de Carlos, para ganar la final y salir campeones. La segunda casilla fue ocupada por Carlos Keller (Santa Cruz) y Kadim Carrasco (La Paz), mientras en el tercer peldaño estuvieron Franco Gutiérrez (Tarija) y Ernesto Ruiz (Cochabamba).

Con estos resultados, Santa Cruz se situó como primero en la clasificación general en Open con 728 puntos, Chuquisaca fue segundo con 414, Cochabamba tercero con 342, Tarija cuarto con 276 y La Paz quinto con 114.

La Comisión Técnica de la Febora hizo el seguimiento a esta competencia para evaluar el desempeño de los raquetbolistas, los mejores jugadores formarán el seleccionado boliviano que asistirá en noviembre de este año a Santa Marta, Colombia, sede de los Juegos Bolivarianos.