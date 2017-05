Ramos: Modificaciones al encaje legal no respondan a caída de depósitos

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos, negó ayer domingo que la decisión de rebajar el encaje legal bancario en el país responda a la caída de los depósitos, tal como afirmaron algunos analistas económicos.

El martes, el ente emisor determinó reducir el encaje legal de 66,5% a 56,5% para los depósitos en dólares o moneda extranjera y de 12% a 11% en moneda nacional.

"Quiero aclarar, dicen que tomamos esa decisión porque cayeron los depósitos no es cierto, porque los préstamos no aumentaron no es cierto, la cartera de bancos aumenta, también los depósitos", dijo en entrevista con medios estatales.

Si bien, admitió que los depósitos crecieron "menos rápido" en el último tiempo, aseguró que su aumento está por encima de 5%.

"Los depósitos no cayeron, crecieron menos rápido, los depósitos siguen creciendo por encima de 5%", mencionó.

El encaje legal es la reserva que las entidades financieras están obligadas a guardar en caja, y ahora en el BCB, de los depósitos recibidos del público y por los fondos provenientes de financiamientos externos a corto plazo.

El también exgobernador de La Paz manifestó que la decisión de reducir el encaje legal se adoptó ante la evidencia de problemas "estacionales" de una baja de la liquidez de los bancos y ante la demanda de dinero de la población para cumplir con sus transacciones y así hacer que la situación "vuelva a la normalidad".

No significa, agregó que "estemos en situación crítica" de una reducción excesiva, sino se trata de preservar que no se presenten situaciones de estancamiento o reducción de la actividad económica.

Ramos señaló que si se va a dar dinero a los bancos, mediante la liberación de montos por la reducción del encaje legal, será necesario orientar el crédito, de manera que esos recursos económicos se dirijan al crédito productivo y de vivienda social.

"No es de libre uso, porque es fundamental que impulsemos la actividad económica", enfatizó.

Crecimiento sostenido

De otra parte, Ramos destacó el crecimiento sostenido de la economía nacional y ratificó las previsiones de un alza de 4,7 por ciento de Producto Interno Bruto (PIB) para este año.

Nuestro PIB está creciendo a un ritmo mayor que los demás países sudamericanos y esto es reconocido por organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dijo Ramos.

El pasado año el PIB boliviano fue de 4,3 por ciento y para 2017 se espera que supere los registros y lidere por cuarto año consecutivo el alza regional.

Si bien en 2016 Bolivia se vio afectada por la baja internacional del precio del petróleo, el titular del BCB recordó que esta situación está mejorando y el barril de crudo podría llegar los 55 dólares.

En cuanto a las reservas internacionales netas, Ramos recordó que en 2016 alcanzaron los 10 mil 81 millones de dólares y este año siguen por encima de los 10 mil millones.