Choque de celestes no apto para cardiacos

Con 31 y 25 puntos en la tabla de posiciones del campeonato Apertura, los equipos de Bolívar y Blooming, intentarán sumar este viernes cuando a partir de las 20:00 en el estadio Hernando Siles, de La Paz, se enfrenten cumpliendo con la décima séptima fecha en el que el local buscará mantenerse como líder.

Para los dos equipos es un encuentro en el que no se les está permitido perder, cada uno tiene una finalidad, el local de continuar en el primer casillero pues busca el título del campeonato, la diferencia de puntos con sus inmediatos perseguidores no es como para confiarse en los resultados de la fecha XVII.

Mientras que el rival es cuarto con 25 unidades, los jugadores no pierden la fe y saben que peldaño a peldaño podrán alcanzar al líder, siempre y cuando los resultados lo favorezcan, pero un error de ellos los dejará con menos posibilidades de llegar al primer casillero, además cada futbolista está convencido que no está muerto quien pelea.

En el fútbol y a la hora de las estadísticas los números son los que mandan, la Academia está concentrada en los resultados que pueda conseguir, una victoria y la caída de los elencos que están más cerca (Oriente Petrolero y The Strongest en ese orden), podrá mantenerlo primero, pero con mayor cantidad de puntos, que le permitirán acercarse cada vez más a su objetivo.

En Bolívar el técnico Beñat San José, no descuida nada, durante la semana no sólo trabajo con sus jugadores en la parte física y táctica, también insistió en la parte anímica, para que los futbolistas estén concentrados en un partido que no dejará de ser complicado durante los 90 minutos reglamentarios.

Para el partido el técnico tiene algunas complicaciones a la hora de armar el elenco que saldrá a jugar desde el primer minuto, las bajas por sanción y lesiones le están jugando una mala pasada, pero también es verdad que en las pasadas horas se incorporó al trabajo el jugador Juan Eduardo Fierro, quien gozaba de un permiso especial por complicaciones familiares.

Con la llegada del jugador el técnico podrá disponer de él además de Gastón Sirino, para formar el ataque del equipo, pero de presentarse algún inconveniente el entrenador español convocó al juvenil Ronaldo Monteiro, quien podría debutar en la delantera del equipo profesional. "Estoy preparado y ansioso".

Entre tanto, el técnico interino de Blooming, Fernando Suárez, prepara a un elenco ambicioso para enfrentar a los celestes y frenar su racha. "Lo que hagan los otros equipos queda en un segundo plano, lo que nosotros buscaremos es sumar unidades para lograr objetivos", comentó el entrenador, quien podrá disponer de la mayoría de los futbolistas al margen de Blas Pérez, quien salió expulsado en el encuentro que perdieron ante Nacional Potosí (1-0) el pasado fin de semana en la Villa Imperial.

Raúl Orosco y Carlos García (Cochabamba), fueron nominados para el sortero y definir al árbitro del encuentro, uno de los dos será colaborado por Ariel Guizada y Wilson Arellano.