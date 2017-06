Gremiales cercaron la Alcaldía en rechazo a nueva carnetización

Cientos de gremiales realizaron ayer una marcha y bloqueo de calles en la ciudad contra la carnetización que propone el Gobierno Municipal de La Paz (GAMLP), piden audiencia con el Alcalde. La Alcaldía los convocó a dialogar "sin presiones", el próximo jueves.

La movilización, después de recorrer por las principales calles de la urbe paceña, se concentró en inmediaciones del edificio de la Alcaldía paceña y bloqueó las calles Mercado, Loayza, Ayacucho y el Obelisco.

"Ahora nos hemos movilizado porque nosotros queremos que nos escuche el Alcalde de La Paz para explicarle nuestro rechazo", sostuvo la secretaria de Organización de la Federación Departamental de Trabajadores Gremiales del Comercio Minorista de La Paz, Sara Camargo.

Mientras, la secretaria ejecutiva de la Federación Departamental de Gremiales Minoristas, Gladys Flores, señaló que se está obligando a los comerciantes a adquirir el carnet cuando van a la unidad de mercados a recoger la proforma para el pago de patentes; "eso ya no es voluntario, ya les están obligando", puntualizó.

Añadió además que el sector tiene el problema desde el 2014 y en cuatro meses de diálogo no lograron ningún acuerdo. Además, reprochó al Alcalde por no haber cumplido su palabra e instalado el diálogo luego de la protesta de 7 días que el sector realizó el año pasado. Añadieron que la medida se puede masificar si no logran la audiencia con el Alcalde.

Flores remarcó que ese sector envió en reiteradas oportunidades notas a Revilla para acordar una reunión, pero no respondió, por lo que se decidió nuevas movilizaciones.

Enfatizó que continuarán con sus medidas de presión hasta recibir alguna respuesta favorable de las autoridades ediles.

"Sin presiones"

Por su parte, la Alcaldía convocó para este jueves, a las 17.00, a dialogar "sin presiones" a dirigentes gremialistas que se oponen a la carnetización voluntaria para explicarles los alcances del proceso que busca ordenar el comercio en vía pública. Es la quinta vez que la Comuna invita a una reunión al sector, según el director Municipal de Mercados, Kevin Martínez.

"Esta es la quinta oportunidad en la que se les está invitando a sentarse a la mesa del diálogo para que el Alcalde pueda escuchar sus inquietudes, que han sido en distintas oportunidades aclaradas vía medios de comunicación. El Alcalde los está convocando a una reunión sin presiones, no necesitan cercar, no necesitan perjudicar a la ciudadanía paceña para dialogar", agregó.

Señaló que la protesta tiene "fines políticos" y que "tratan de paralizar una política municipal de desarrollo".

Sin embargo, Flores negó que la marcha sea política. "No estamos en etapa de elecciones municipales para que estas movilizaciones sean políticas, estamos en defensa de nuestras fuentes de trabajo", aseveró.

Además Flores consideró que con la carnetización se podría legalizar los nuevos asentamientos de los comerciantes.

Aunque Martínez dijo que la normativa cuestionada en realidad busca evitar la proliferación de más asentamientos.