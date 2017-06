U2 amplia su gira por EE.UU. y actuará en América Latina en octubre

La banda irlandesa U2 actuará el próximo mes de octubre en Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires, Santiago y Sao Paulo, donde presentará "U2: The Joshua Tree Tour 2017", la gira que conmemora el 30 aniversario del lanzamiento de su legendario quinto álbum.

La gira, que inició el pasado 12 de mayo en Vancouver (Canadá), se amplia también en septiembre a siete ciudades de Estados Unidos, según informó su sitio web.

En cada uno de sus conciertos el grupo interpretará todas las canciones de "The Joshua Tree", y en las ciudades latinoamericanas -como en sus citas europeas- contará como telonero con Noel Gallagher y su grupo High Flying Birds.

"The Joshua Tree", que se puso a la venta en todo el mundo el 9 de marzo de 1987, fue el primer álbum de U2 que alcanzó el número 1 en las listas de EE.UU., así como en una multitud de países, incluidos Reino Unido e Irlanda.

Con más de 25 millones de copias vendidas, el álbum incluye temas como "With or Without You", "I Still Havent Found What Im Looking For" y "Where The Streets Have No Name".

La última vez que U2 estuvo en América Latina fue en 2011 cuando presentaron en Argentina, Chile, Brasil y México, el espectáculo U2 360º Tour, una gira que recorrió 4 continentes y se presentó 110 conciertos.

En esta ampliación de gira, se incluye, por primera vez Bogotá (Colombia), donde el 7 de octubre, en el estadio El Campín, los aficionados a la banda de Bono podrán disfrutar del contundente directo del histórico grupo irlandés.

El día 3 del mismo mes visitarán Ciudad de México; el 10, Buenos Aires; el 14, el Estadio Nacional de Chile, y el 19, Sao Paulo.

Las nuevas ciudades estadounidenses que han entrado en la gira de septiembre son Detroit, Buffalo, Minneapolis, Indianápolis, Kansas City, San Luis y San Diego.

Las entradas para estas nuevas fechas se pondrán a la venta en los próximos días y, como es habitual, habrá una preventa para los usuarios registrados en U2.com.

Actualmente, la banda irlandesa se encuentra en EE.UU. y, tras su actuación, el pasado día 4 en Chicago, el miércoles presentarán el espectáculo en Pittsburgh.