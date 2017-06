Bolivia por su segunda victoria ante Nicaragua

Las selecciones de Bolivia y Nicaragua volverán a enfrentarse este miércoles en otro choque amistoso que se jugará por primera vez en Yacuiba en cuyo estadio (Provincial), se espera la presencia de más de 20 mil personas. El compromiso está pactado para las 15:00 ambos planteles llegarán a la población chaqueña el mismo día del juego.

Para este partido el técnico de la Verde, Mauricio Soria tiene una baja importante entre sus filas, la del capitán Ronald Raldes quien ya está en La Paz donde es sometido a distintos exámenes médicos para conocer la gravedad de la lesión, pues el cuerpo médico de Bolívar se inclina a su opinión, en los pasados días en la ciudad de Santa Cruz se dijo que el zaguero estará parado 15 días aproximadamente, diagnóstico que no es compartido.

Según los informes del cuerpo médico no hay más complicaciones en el equipo, por lo que no se prevé muchos cambios en el once que le ganó a Nicaragua la noche del viernes con el único gol de Gilbert Álvarez en el minuto 61, en la ocasión no jugó Raldes debido a que el plantel celeste el pasado jueves enfrentó un partido de la Copa Sudamericana.

Para el partido en los ensayos futbolísticos que realizó el entrenador nuevamente convocó a Carlos Lampe, quien estaría en el arco desde el inicio, pero para el puesto también está a disposición Guillermo Viscarra, ante la ausencia de Raldes nuevamente podrá disponer de Gabriel Valverde, en tanto que en el ataque surge la interrogante si convocará a Bruno Miranda con Juan Carlos Arce o Gilbert Álvarez con el jugador de Bolívar.

Por lo demás el técnico tiene clara la idea y hasta se dice que dará la oportunidad a los juveniles, sabe cómo enfrentará a un plantel que viene para aprovechar la revancha. "Los partidos amistosos nos sirve de mucho, para los jugadores son oficiales y los debemos aprovechar para una próxima convocatoria. Si el técnico me toma en cuenta daré lo mejor de mi juego, la idea del grupo es ganar", declaró Arce.

"Esperemos hacer un buen partido y regalarle una alegría al país. Aunque sea un amistoso es importante sumar esto te da confianza. Es un orgullo y motivación ser parte de la Selección de tu país. Entre todos queremos seguir trabajando, estoy esperando una oportunidad en el equipo", destacó Guillermo Viscarra, arquero de la Verde.

Mientras tanto, el técnico Henry Duarte Molina, de Nicaragua en conferencia de prensa ofrecida en las pasadas horas dijo que, si presentará cambios en el equipo titular, el propósito es lograr una victoria en un terreno que no conoce, pero sí a los jugadores. El 0-1 en Managua tiene al plantel con el sabor de la revancha, eso dejó claro el entrenador.

Una terna paraguaya controlará el partido, Arnaldo Samaniego será el árbitro colaborado por los jueces de línea Roberto Cañete y Darío Gaona.