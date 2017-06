Adepcoca cobra ilegalmente más de Bs 10 millones al año por comercio de coca

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, denunció ayer que la directiva de la Asociación de Productores de Coca de los Yungas (Adepcoca), encabezada por Franklin Gutiérrez, incrementó los cobros ilegales en el mercado de Villa Fátima a los comerciantes minoristas, en una recaudación que podría llegar a 10 millones de bolivianos al año.

"Los cobros ilegales de Adepcoca son anuales que ascienden a 10 millones de bolivianos con actitudes abusivas y extorsionadoras (...), me permito denunciar públicamente por cobros ilegales que está haciendo el señor Franklin Gutiérrez con su directorio abusando extorsionando a los productores", indicó.

Detalló que a los cerca de 5.000 comerciantes minoristas les cobran 30 bolivianos por salida de coca, 70 bolivianos a los taxistas por tener el servicio exclusivo del transporte de coca desde Villa Fátima hasta la Terminal y 2 bolivianos por ingreso a cada taque de coca que viene de los Yungas.

Cocarico añadió que el Ministerio inició una investigación ante las denuncias presentadas principalmente por comerciantes minoristas, y "haciendo una suma, ellos (Adepcoca) cobran anualmente más de 10 millones de bolivianos".

"Esto es un abuso y una extorsión a los productores y comerciantes minoristas", agregó al acusar a Gutiérrez de actuar como opositor al reglamento por una ambición económica para manejar dinero y una aspiración política para ser candidato a algún cargo en las próximas elecciones generales.

El Ministro remarcó que realizó un informe jurídico para controlar los cobros ilegales y notificar a Adepcoca para que presente un informe sobre la recaudación irregular.

"Estamos notificando a Adepcoca para que informe sobre los cobros ilegales, dándole lugar a la legítima defensa, y posteriormente, si el caso amerita una denuncia ante las autoridades correspondientes, lo vamos a hacer", enfatizó.

Por otra parte, Cocarico dijo que la resolución de Adepcoca, en la que declara al Ministro de Desarrollo Rural como persona no grata por la Ley General de la Hoja de Coca, no tiene legitimidad, tomando en cuenta que no está firmada por las 16 regionales de la región de los Yungas de La Paz.

"Queremos decir que una resolución de una persona que es opositor a nuestro Gobierno no nos preocupa (...), es imposible que el señor Franklin Gutiérrez que coordina con políticos como Oscar Ortiz y Norma Piérola, nos felicite por el trabajo, como hay una estrecha coordinación con políticos de la derecha siempre va hacer declaraciones de persona no grata", apuntó.

Agregó que tiene "buenas relaciones" con los productores de los Yungas de La Paz y dijo que Gutiérrez tiene intereses políticos y ambiciosos.

Presentará reglamento de la Ley de Coca

Cocarico, anunció que el viernes presentará el borrador del reglamento de la Ley Integral de la Coca en el municipio de Coripata, región del norte de La Paz, pese a las advertencias de la Asociación Productores de Coca de los Yungas (Adepcoca).

"Vamos a presentar, para este viernes está previsto en Coripata, nos estamos preparando para poder asistir, estamos haciendo las últimas complementaciones a este borrador que lo vamos a llevar consolidado para poder discutir con los compañeros", explicó.

"Los productores han hecho la convocatoria, están interesados en el borrador, están interesados para que vaya informarles el reglamento. Nosotros vamos asistir, nos han dicho que nos van a garantizar, no tenemos ningún miedo y vamos a seguir viajando", afirmó.