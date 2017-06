Los atigrados esperan que se defina la transferencia de Chumacero

Los directivos del club The Strongest esperan que en las siguientes horas se defina la transferencia del jugador Alejandro Chumacero quien (según la dirigencia) tiene ofertas de clubes de México, Brasil y China, pero por el momento nada está definido y no firmaron acuerdo alguno. Entre tanto el equipo trabaja al mando de César Farías para el partido del domingo contra Real Potosí en la Villa Imperial.

Héctor Montes, directivo del club reiteró que las ofertas están dadas, pero nada está determinado, pese a ello es un hecho la salida del jugador, pues el interés de los clubes -de los cuales no se precisó nombres- se mantiene y las negociaciones está en la definición de los montos, que es el que está situando piedras en el camino para llegar a un acuerdo.

"Que hay gestiones es verdad, pero el presidente del club (César Salinas) será quien oficialice la salida del jugador en el momento que se dé, por ahora es un tema que la estamos analizando ya que hay ofertas, los nombres no las daremos a conocer, además hay muchas especulaciones", expresó el directivo del club de Achumani.

Por su parte, el titular del atigrado en las pasadas horas en rueda de prensa improvisada reiteró que "todavía no hay nada, eso lo conocerán cuando se tenga algo concreto, me manejo de esa manera. No puedo dar más detalles". El jugador el pasado viernes y el miércoles fue parte del seleccionado nacional que jugó los encuentros amistosos contra Nicaragua en Managua y Yacuiba de manera respectiva.

Además los directivos reiteraron que Chumacero no es el único jugador que está en planes de otros equipos, también hay ofertas para Raúl Castro, Diego Wayar y Diego Bejarano, de igual manera no se precisó nombres de los clubes a los que interesan los tres futbolistas.

"Yo estoy pensando en The Strongest, dar todo por mi equipo. Si se da la posibilidad de salir del país daré todo de mi juego, pero por ahora solamente quiero disfrutar del fútbol, seré quien defina lo que viene en el futuro", afirmó el jugador Chumacero.

Por otro lado, el directivo Martín Iturri se refirió al tema de César Farías -técnico del plantel con quien se busca ampliar el contrato, el venezolano tiene en sus manos la oferta del club, pues quieren retenerlo- el dirigente explicó que está lista la defensa al entrenador quien es acusado por una supuesta agresión en contra de un directivo de Oriente Petrolero, los atigrados esperan evitar la sanción que podría dictaminar el Tribunal de Justicia Deportiva de la Liga.

"Tenemos que esperar si se admitirá otros informes. Si hay la oportunidad de un recurso más se lo hará, depende de los informes que están pendientes, dependiendo el camino que optará el Tribunal para iniciar la defensa", declaró Martín Iturri.