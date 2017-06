Unos 2.200 millones de personas en el mundo padecen sobrepeso u obesidad

Washington, (EFE) martes 13, junio 2017

Unos 2.200 millones de personas sufren sobrepeso u obesidad en el mundo y pueden sufrir problemas de salud relacionados con ese padecimiento, según un estudio publicado en la revista especializada The New England Journal of Medicine.