Gremiales dan plazo a Revilla para responder a sus demandas

Desde hace una semana, los comerciantes minoristas llevan a cabo, en la sede de Gobierno, medidas de presión en demanda de la abrogación de la Ordenanza Municipal 442 de carnetización, que entró en vigencia el pasado 8 de agosto. Gremiales presentaron recurso para dejar sin efecto la carnetización y decidió dar un plazo de 72 horas al alcalde de La Paz, Luis Revilla, para que atienda las demandas del sector.

Los gremiales cumplieron ayer su sexto día de movilizaciones y bloqueos en la ciudad de La Paz, en las últimas horas marcharon hasta la Alcaldía y mantienen cercada esa institución, en rechazo a la carnetización, porque consideran que la patente municipal, que presenta datos personales del gremialista, es el único documento válido.

La secretaria ejecutiva de la Federación Departamental de Gremiales Minoristas, Gladys Flores, informó ayer que el último cabildo del sector decidió dar un plazo de 72 horas al alcalde de La Paz, Luis Revilla, para que atienda las demandas del sector, caso contrario radicalizarán las medidas de presión en rechazo a la Ordenanza Municipal 442 de carnetización.

"Cómo es posible que hasta ahora no se dé solución a este problema. Ayer en el cabildo se ha dicho que se dará 72 horas para que responda el Alcalde", indicó.

Agregó que el proceso de carnetización vulnera el derecho al trabajo que tienen los gremiales, porque los hace susceptibles al desalojo de sus puestos y el decomiso de mercadería.

Presentan recurso

La Federación de Gremiales de La Paz anunció la presentación de un recurso de "reconsideración" ante el Concejo Municipal, para dejar sin efecto la Ordenanza 442 que establece la carnetización de ese sector.

El dirigente José Cahuana señaló que se estableció un plazo de 72 horas para que el alcalde Luis Revilla responda sobre "errores procedimentales".

"Queremos que el alcalde Revilla nos responda qué Federación está legalmente constituida, segundo, se han cometido errores procedimentales, se ha pisado la Constitución, convenios internacionales, por eso hemos presentado ese recurso de reconsideración para que el propio concejo analice y anule esa ordenanza", puntualizó.

Por su parte, la ejecutiva de los gremiales, Gladys Flores, reiteró que si la ordenanza no es abrogada su sector estará en las calles hasta las "últimas consecuencias".

"Este sector es mayoritario, el sector gremial está en los nueve departamentos, no solo está en La Paz, entonces señores tenemos que levantarnos en los nueve departamentos no solo en La Paz, ahora estamos en la lucha por nuestras fuentes de trabajo", recalcó.

"Pacto de unidad por La Paz"

El presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, Jesús Vera, y la secretaria ejecutiva de la Federación Departamental de Gremiales Minoristas, Gladys Flores, firmaron ayer un "pacto de unidad por La Paz" para luchar de manera conjunta contra las normas municipales que aprobó la alcaldía en las recientes semanas, y que consideran "arbitrariedades" porque vulneran derechos ciudadanos.

"Hemos establecido los marcos en los cuales se regirá este pacto de unidad por La Paz contra las arbitrariedades del alcalde Luis Revilla y de los concejales que están promoviendo este tipo de políticas que están yendo en contra de la ciudad de La Paz", dijo el presidente de la Fejuve.

Según Vera, se determinó luchar de manera conjunta contra las leyes municipales 233 y 170, que incrementan en hasta 200% el impuesto a la transferencia de bienes inmuebles, y la Ordenanza 442 de carnetización del sector gremial.

El dirigente vecinal aseguró que, con el apoyo de los vecinos, alrededor de 90.000 ciudadanos paceños se movilizarán en los próximos días contra esas normas municipales que afectan a la población de La Paz.

Tildó de "traidor" al alcalde de La Paz porque sus políticas intentan dividir a la población, por lo que convocó a otros sectores sociales a unirse al "pacto de unidad" que buscará frenar las "arbitrariedades" de la alcaldía.

Revilla no abrogará la carnetización

Entre tanto, el alcalde Luis Revilla afirmó que no abrogará la carnetización dispuesta por el Concejo Municipal.

"Yo sigo sin entender cuál es su protesta, el que no quiere hacerlo, no lo hace; no va a tener ninguna sanción, pero tampoco pueden obligar a no inscribirse a quienes quieren hacerlo", añadió.

Asimismo, puntualizó que "tampoco pueden obligar al Alcalde con marchas y bloqueos a incumplir la ley y las ordenanzas. Así que ni se va a abrogar la ordenanza ni vamos a retroceder en el proceso de carnetización".